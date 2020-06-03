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ФСБ розпитувало затриманого українця, як охороняється адмінкордон з Кримом

Новини » Політика     03.06.2020 - 21:45
ФСБ розпитувало затриманого українця, як охороняється адмінкордон з Кримом
Фото: співробітники ФСБ (wikimedia.org)

Адвокат рекомендував йому не відповідати на ці питання

Співробітники ФСБ Росії розпитували затриманого українського військовослужбовця Євгена Добринської про службу в Україні та про охорону админграницы між аннексированным Кримом і Херсонською областю. Допит тривав приблизно півтори години.

Про це повідомив його адвокат Іслям Веліляєв, передає "Крим.Реалії".

"Запитували, де і в якій частині він проходить службу, який порядок здійснення охорони державного кордону в частині, де він служив, які входять засоби захисту інформації, ідентифікації людей. Багато було питань про ведення військової служби", - повідомив адвокат.

Веліляєв зазначив, що рекомендував Добринскому не відповідати на питання про його військовій службі.

"За моєю рекомендацією, ми відмовилися давати свідчення. Бо ці відомості мають службовий характер. Він на сьогоднішній день є військовослужбовцем, тому ми відмовилися давати докладні пояснення з приводу його служби", - підкреслив адвокат.

Він додав, що допит українського військовослужбовця тривав приблизно півтори години.

Нагадаємо, Добринської затримали 30 травня за те, що він нібито намагався незаконно перетнути кордон Росії.

Через кілька днів підконтрольний Росії "суд" анексованого Криму заарештував військовослужбовця на термін до 30 діб, до 1 липня.

Зазначимо, що низка проросійських ЗМІ опублікували иноформацию, що Добринській нібито був у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння і сам опинився на тимчасово окупованій території.

Збройних силах України цю інформацію назвали "фейком".

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМіністерство культури
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