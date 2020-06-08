Задержание украинского военного в Крыму: защита обжаловала арест

Фото: Евгений Добринский (кадр видео youtube com)

Адвокат назвал виды меры пресечения, которые считает приемлемыми для военного

Защита задержанного на административной границе с оккупированным Крымом военнослужащего Вооруженных сил Украины Евгения Добринский подал апелляционную жалобу на решение оккупационного Киевского районного суда Симферополя об аресте. В конце мая его задержали за якобы незаконное пересечение границы России.

Об этом сообщил адвокат Ислям Велиляев, передает "Радио Свобода".

"Будем надеяться, что Верховным судом Крыма будет рассмотрена наша апелляционная жалоба об изменении меры пресечения в отношении Добринского на другую, более мягкую", - заявил адвокат.

Он также назвал виды меры пресечения, которые считает приемлемыми.

"Есть другие ограничения свободы - это домашний арест, обязательство о явке. Я надеюсь на эти мягкие виды ограничения", - добавил Велиляев.

Напомним, Евгения Добринского задержали 30 мая за то, что он якобы пытался незаконно пересечь границу РФ.

Через несколько дней подконтрольный России "суд" аннексированного Крыма арестовал военнослужащего на срок до 30 суток, до 1 июля.

Позже в сети появилось видео, где сотрудники ФСБ России допрашивали Добринского об охране админграницы между аннексированным Крымом и Херсонской областью.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Лера Полищук