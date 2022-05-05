ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Затримання Шарія: справу розгляне Національний суд Іспанії

Новость на русском →
Мадрид, Четвер 05 травня 2022 13:42
Затримання Шарія: справу розгляне Національний суд Іспанії Фото: Анатолій Шарій (facebook com anatolijsharij)
Автор: Юлія Бойко

Справу про затримання блогера Анатолія Шарія розгляне Національний суд Іспанії. Очікується, що засідання відбудеться найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання El Pais.

Повідомляється, що справу про затримання блогера почнуть розглядати в найближчі години. За даними видання, Шарій зараз направляється до Національного суду Іспанії.

Як зазначає Europa Press, інтереси Шарія у суді захищатиме юрист Гонсало Бойє, який є адвокатом лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона.

Нагадаємо, раніше іспанські ЗМІ повідомили, що Шарія затримали в місті Таррагона вчора, 4 травня, на підставі міжнародного ордера на арешт.

Служба безпеки України сьогодні вранці заявила про затримання блогера в результаті багаторівневої спецоперації у взаємодії з міжнародними правоохоронними органами. Йому інкримінують державну зраду та дискримінацію, за даними слідства, Шарій своїми відео діяв на шкоду національній безпеці України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія Анатолій Шарій
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня