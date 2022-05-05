Затримання Шарія: справу розгляне Національний суд Іспанії

Справу про затримання блогера Анатолія Шарія розгляне Національний суд Іспанії. Очікується, що засідання відбудеться найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання El Pais.

Повідомляється, що справу про затримання блогера почнуть розглядати в найближчі години. За даними видання, Шарій зараз направляється до Національного суду Іспанії.

Як зазначає Europa Press, інтереси Шарія у суді захищатиме юрист Гонсало Бойє, який є адвокатом лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона.