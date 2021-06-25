Пішли на угоду зі слідством. Білорусь підтвердила домашній арешт Протасевича та Сапеги
Слідчий комітет Білорусі заявив, що опозиціонер Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега пішли на угоду зі слідством. Їх згода співпрацювати зі слідством стала умовою для переведення під домашній арешт.
Білоруські силовики заявляють, що розслідування кримінальних справ щодо Протасевича та Сапеги продовжується, а вони дають "послідовні зізнавальні свідчення".
"Відповідно до законодавства вони раніше звернулися з клопотанням про укладення досудової угоди про співпрацю зі слідством... Виходячи з цього і після розгляду звернення обвинувачених про зміну запобіжного заходу слідство визнало за можливе змінити її на домашній арешт", - сказали в Слідкомі Білорусі.
Нагадаємо, інформацію про домашній арешт Сапеги вже підтвердили у посольстві Росії в Білорусі.
Як відомо, Протасевич та Сапега були затримані після примусової посадки літака Ryanair в Мінську, за що Європейський союз наклав секторальні санкції на Білорусь.