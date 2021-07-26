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Диспетчер, що посадив літак з Протасевичем, поїхав з Білорусі, - "Наша Нива"

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Мінськ, Понеділок 26 липня 2021 17:32
Диспетчер, що посадив літак з Протасевичем, поїхав з Білорусі, - "Наша Нива" Фото: літак з Романом Протасевичем посадили в травні (telegram Світлани Тихановської)
Автор: РБК-Україна

Білоруський авіадиспетчер Олег Галегов, який у травні примусово посадив у Мінську літак з опозиціонером Романом Протасевичем, виїхав з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нашу Ниву".

Видання з посиланням на диспетчерів "Белаеронавігації" повідомляє, що Галегов виїхав разом з сім'єю, в Білорусі він працював диспетчером мінімум з 2010 року. На початку липня мав після відпустки вийти на зміну, його прізвище стояло в розкладі чергувань, але колеги його так і не побачили.

"Ходять чутки, що він зник. Колеги не можуть з ним зв'язатися: до нього неможливо додзвонитися, він видалив свої соціальні мережі. Начальство офіційно нічого нам не говорило", - повідомив виданню один з його колег.

За його словами, Галегов міг "перестрахуватися і залишити країну". У керівництві "Белаеронавігації" нічого не знають про його зникнення або звільнення. Ще один колега підтвердив, що той поїхав до родичів до Грузії.

Журналісти не можуть зв'язатися з Галеговим або його дружиною, вони не відповідають на телефон і видалили акаунти в соціальних мережах.

Нагадаємо, в травні Протасевича затримали після примусової посадки літака Ryanair в Мінську. На сьогодні один із засновників Telegram-каналу NEXTA пішов на угоду зі слідством і перебуває під домашнім арештом.

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Білорусь Роман Протасевич
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