Затримання Новака: проходять масштабні обшуки в офісах "Укравтодору"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно з польськими правоохоронцями проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства. У Польщі затримали колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України ("Укравтодор") Славоміра Новака.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Обшуки проходять в офісах "Укравтодору", компаній-учасниць тендерів державної агенції.

Крім того, обшуки проходять за місцем проживання колишніх посадовців державної агенції та громадян Польщі, які є ймовірними учасниками злочинної організації.

Крім того, голова Міністерства інфраструктури Владислав Криклій також написав на своїй сторінці у Facebook, що проходять обшуки в офісах "Укравтодору".

"Пам’ятаю коли вперше познайомився з паном Славоміром, мені сказали, що це може бути перший керівник "Укравтодору", до якого не буде питань у правоохоронців. Дива не сталось", - написав він.

Зазначимо, розслідування проводиться одночасно Центральним антикорупційним бюро і районною прокуратурою у Варшаві, а також Спеціальної антикорупційної прокуратурою в Києві і Національним антикорупційним бюро.

Нагадаємо, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України.

Раніше Владислав Криклій сказав, що Новак "найменш проблемний" зі старої команди, яка займалася дорогами в Україні.