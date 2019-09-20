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Криклій розповів про швидку відставку голови "Укравтодору"

Новини » Політика    20.09.2019 - 00:39
Криклій розповів про швидку відставку голови "Укравтодору"
Фото: Владислав Криклій (hsc.gov.ua)

Новак сам має намір написати заяву про відставку

Виконувач обов'язків голови "Укравтодору" Славомір Новак планує написати заяву про відставку. Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Фокусу".

При цьому міністр зазначив, що Новак "найменш проблемний" зі старої команди, яка займалася дорогами в Україні.

"Новак сам планує йти, він розуміє, що змінився політичний ландшафт. Хоча сам Новак, можливо, найменш проблемний з команди, яка займалася дорожнім господарством", - сказав Криклій.

На запитання журналіста, чи пов'язане бажання нової влади звільнити Новака з тим, що його пов'язують із колишнім нардепом БПП Ігорем Кононенком, Криклій відповів, що до голови "Укравтодору" "є запитання".

Нагадаємо, у липні голова Рахункової палати Валерій Пацкан у інтерв'ю РБК-Україна заявив, що палата перевірила стан доріг у Дніпропетровській, Закарпатській і Хмельницькій областях і виявила, що кошти витрачалися з порушеннями або неефективно. "Зараз досліджуємо місцеві дороги. Гадаю, буде така ж історія, як і з державними", - заявив тоді Пацкан

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Новини України УкравтодорСлавомир НовакВладислав Криклій
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