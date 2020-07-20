Справа Новака: три підозри були оголошені в Польщі, одна - в Україні

Фото: Славомір Новак (РБК-Україна)

Тривають слідчі дії

По справі екс-голови "Укравтодору" Славоміра Новака були оголошені три підозри в Польщі. Крім того, одна підозра оголошена й в Україні.

Про це заявив на брифінгу в. о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук.

"Ми оголосили одну підозру, яку польська сторона нам передала, слідчі дії тривають" заявив він.

Також директор НАБУ Артем Ситник уточнив, що підготовлені детективами і прокурорами в Україні підозри направлені в Польшу для оголошення. Аналогічно з польськими підозрами, які вручають в Україні.

За його даними, у головного підозрюваного подвійне громадянство - Польщі і України.

Крім того, у НАБУ заявили, що злочинні дії розпочинались на території України, а завершувались на території іншої держави.

Нагадаємо, НАБУ спільно з польськими правоохоронцями проводили санкціоновані обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі.

Зазначимо, сьогодні у Польщі затримали колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України.