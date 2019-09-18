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У Запорізькій області застрелили заступника голови ОТГ

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 10:56
У Запорізькій області застрелили заступника голови ОТГ
Фото: місце події (0619 com ua)

Кирилов курирував гуманітарний напрям

У середу, 18 вересня, біля входу в селищна рада Якимівки (Запорізька область) застрелили з автомата заступника голови Об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, нападник був у масці. Зазначимо, що Кирилов курирував гуманітарні питання. Що стало причиною інциденту, поки невідомо.

Нагадаємо, у Києві напали на заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака. Слончака доставили в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та забоями голови.

Зараз правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом нападу на заступника голови КМДА.

Нагадаємо, 19 червня в Києві від вогнепального поранення в голову помер нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук. Попередньою робочою версією слідства було те, що депутат застрелився при чищенні нагородної зброї - пістолета. Пострадавшый з вогнепальним пораненням був виявлений у квартирі на бульварі Перова.

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