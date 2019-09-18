Задержан подозреваемый в убийстве работников заправки в Николаеве

Фото: место инцидента (novosti-n.org)

Задержанный не смог объяснить мотивы преступления

Полиция задержала подозреваемого в убийстве работников газовой заправки в Николаеве. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

Сообщается, что подозреваемый на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", - отметил первый замглавы Национальной полиции Евгений Коваль.

По его словам, на данный момент устанавливаются мотивы преступления.

Фото: подозреваемый в убийстве

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на газовой заправке застрелили трех человек. Тела погибших обнаружила жена одного из работников заправки. Позже стало известно о перекрытии всех выездов из-за тройного убийства в Николаеве.

Отметим, сегодня в Акимовке Запорожской области у входа в поселковый совет из автомата расстреляли из автомата замглавы объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова.