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Затримано ще одну людину в справі Саакашвілі, - МВС Грузії

Автор: Марія Кучерявець

У Грузії правоохоронці затримали 32-річну людину в справі Михайла Саакашвілі. Особу звинувачують в приховуванні тяжкого злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр грузинського МВС.

"Поліція затримала ще одну людину за приховування справи Михайла Саакашвілі
в рамках розслідування незаконного перетину державного кордону екс-президентом Грузії", - йдеться в повідомленні.

У відомстві вказують, що за цим же звинуваченням правоохоронці вже затримали трьох осіб.

Наразі слідство ведеться за частиною другою статті 375 Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає беззастережне висвітлення тяжкого злочину.

Так, максимальне покарання за злочин передбачає до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, колишнього президента Грузії затримали 1 жовтня після того, як той прибув до країни напередодні місцевих виборів.

Зазначимо, тоді у Тбілісі, разом з Михайлом Саакашвілі, було затримано ще одного чоловіка - господаря квартири, в якій переховувався екс-президент.

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Міхеіл СаакашвіліГрузіяТбилиси