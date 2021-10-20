Задержан еще один человек по делу Саакашвили, - МВД Грузии

"Полиция задержала еще одного человека за сокрытие дела Михаила Саакашвили

в рамках расследования незаконного пересечения государственной границы экс-президентом Грузии", - говорится в сообщении.

В ведомстве указывают, что по этому же обвинению правоохранители уже задержали трех человек.

Сейчас следствие ведется по части второй статьи 375 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает безоговорочное освещение тяжкого преступления.

Так, максимальное наказание за преступление предусматривает до 4 лет лишения свободы.