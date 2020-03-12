Затримали ще одного учасника викрадення Вербицького та Луценка

Правоохоронці затримали другого підозрюваного у справі про викрадення активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

У ДБР зазначили, що мешканця Білої Церкви затримали за дозволом судді, оскільки чоловік не з’являвся на виклик слідчих. Про підозру у викраденні активістів йому повідомили ще 27 лютого.

"Слідством встановлено, що мешканець міста Біла Церква Київської області увійшов до злочинної групи із 9 "тітушок", організованої для викрадення та залякування активних учасників Євромайдану та незаконного перешкоджання мирним акціям протесту. 21 січня 2014 року близько 4:00 підозрюваний у складі цієї групи викрав із Олександрівської клінічної лікарні м. Києва активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Після цього потерпілі зазнали катувань, а Юрій Вербицький внаслідок травм та переохолодження помер", - йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує від 5 до 12 років в’язниці.

Нагадаємо, 10 березня правоохоронці затримали Сергія Мисливого - підозрюваного у справі про вбивство Юрія Вербицького і викрадення Ігоря Луценка. У Офісі генерального прокурора повідомили, що Мисливий майже 5 років жив за підробленим паспортом.

Як повідомляло РБК-Україна, всього у Державному бюро розслідувань знаходиться понад 50 кримінальних справ Майдану.