Счет пошел на тысячи: страны озвучили количество погибших в войне с Ираном

Иран, Израиль и США, а также страны Персидского залива и Ливан опубликовали данные о погибших с начала операции, которая началась 28 февраля. Цифри актуальные по состоянию на 9 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание Reuters отмечает, что не проводило независимой проверки данных, предоставленных странами. Согласно с обнародованными цифрами, больше всего жертв в Иране.

ИРАН - по данным гуманитарной организации Iranian Red Crescent Society (Красный полумесяц), погибли не менее 1 230 человек, включая 175 школьников и сотрудников, которые стали жертвами ракетного удара по начальной школе в Минабе на юге страны в первый день войны.

Неясно, включены ли в общее число погибших потери среди военнослужащих Корпуса стражей исламской революции. Иранская армия также заявила, что по меньшей мере 104 человека погибли после того, как американская подводная лодка на прошлой неделе потопила иранский военный корабль у побережья Шри-Ланки. Эти жертвы не включены в данные Красного Полумесяца.

ИЗРАИЛЬ - военные сообщили о гибели двух солдат на юге Ливана. Это первые потери среди израильских военных с момента возобновления боевых действий с "Хезболлой" на прошлой неделе после того, как группировка атаковала Израиль в поддержку Ирана. Также погибли 11 мирных жителей, в том числе девять человек в результате иранского ракетного удара по городу Бейт-Шемеш недалеко от Иерусалима 1 марта, сообщает израильская служба скорой помощи Magen David Adom.

США - по данным американских военных, в ходе операций против Ирана погибли семь военнослужащих.

ЛИВАН - по данным министерства здравоохранения страны, в результате израильских ударов погибли не менее 394 человек, включая 83 детей.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - два человека погибли после падения снаряда на жилой район города Эль-Хардж к юго-востоку от столицы Эр-Рияда.

БАХРЕЙН - один человек погиб после того, как в промышленной зоне Salman Industrial City вспыхнул пожар вслед за перехватом ракеты 2 марта, сообщили в МВД страны.

КУВЕЙТ - по данным министерств здравоохранения и иностранных дел, один ребенок погиб в результате иранских атак на страну. Также при исполнении обязанностей погибли два сотрудника МВД и два солдата армии, сообщили военные.

ОМАН - один человек погиб после того, как снаряд попал в танкер для перевозки нефтепродуктов MKD VYOM под флагом Маршалловых Островов у побережья Маската.

ОБЪЕДИНеННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - по данным министерства обороны страны, погибли четыре человека.

СИРИЯ - четыре человека погибли, когда 28 февраля иранская ракета попала в здание в южном сирийском городе Сувейда, сообщило государственное агентство SANA.

ИРАК - по данным полиции и медицинских служб, погибли как минимум 15 человек. Один командир "Исламского сопротивления в Ираке" - объединения вооруженных группировок, поддерживаемых Ираном - был убит 5 марта в результате авиаудара по его автомобилю, сообщили источники в полиции агентству Reuters.