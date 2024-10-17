Зачистка 400 га леса в Харьковской области: воин ГУР раскрыл детали операции

Защитник рассказал, что задачей его подразделения были непосредственно штурмовые действия и сбор информации насчет противника, обнаружение самых слабых мест.

По его словам, во время штурма бойцы ГУР применяли артиллерию, минометы, гранатометы и другие вспомогательные средства, без которых не может происходить продвижение.

Он отметил, оккупанты на этом участке фронта не оборудовали масштабные фортификации, там было только “несколько блиндажей”. При этом сопротивление оккупанты оказывали, на позициях находились опытные солдаты РФ.

Также в ходе операции удалось взять в плен оккупантов.

"Я непосредственно участвовал, когда мы брали их в плен… Мы им всегда предлагаем сдаваться. Если выходят, то все хорошо: мы их сопровождаем и дальше они пополняют наш обменный фонд", - рассказал "Маршал".