Украинские разведчики уничтожили полк россиян и зачистили 400 га леса в Харьковской области

Украинские разведчики провели успешную операцию в районе Липцев Харьковской области. Удалось уничтожить полк россиян и зачистить 400 га леса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

"Подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан", "Kraken" и Международный легион провели комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области", - говорится в сообщении.

В частности, ГУР удалось захватить батальонный район обороны противника, уничтожить три мотострелковых батальона, отряда "Шторм" и разведывательной роты 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса ВС РФ.

"Также во время штурмовых действий взято в плен очередных россиян, что поможет вернуть из российской неволи защитников Украины. После зачистки 400 гектаров лесного массива к северу от Липцев положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко к безнадежному", - констатировали в ГУР.

Особенность операции

Особенностью операции стало то, что удалось завести пехоту 13-й бригады НГУ "Хартия" с несравнимо низкими потерями.

"Успешная миссия ГУР создает условия для дальнейшего вытеснения российских оккупантов с севера Харьковской области", - констатируют в разведке.