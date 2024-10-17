Зачистка 400 га лісу у Харківській області: воїн ГУР розкрив деталі операції

Захисник розповів, що завданням його підрозділу були безпосередньо штурмові дії та збір інформації щодо противника, виявлення найслабших місць.

За його словами, під час штурму бійці ГУР застосовували артилерію, міномети, гранатомети та інші допоміжні засоби, без яких не може відбуватися просування.

Він зазначив, що окупанти на цій ділянці фронту не обладнали масштабні фортифікації, там було лише "кілька бліндажів". При цьому опір окупанти чинили, на позиціях були досвідчені солдати РФ.

Також під час операції вдалося взяти в полон окупантів.

"Я безпосередньо брав участь, коли ми брали їх у полон... Ми їм завжди пропонуємо здаватися. Якщо виходять, то все гаразд: ми їх супроводжуємо і далі вони поповнюють наш обмінний фонд", - розповів "Маршал".