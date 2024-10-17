UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Зачистка 400 га лісу у Харківській області: воїн ГУР розкрив деталі операції

Ілюстративне фото: ГУР зачистило ліс у Харківській області (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Українським захисникам вдалося звільнити 400 га лісу на півночі Харківської області. Ключовим чинником успіху була злагоджена робота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву воїна підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міноборони України "Артан" з позивним "Маршал".

Захисник розповів, що завданням його підрозділу були безпосередньо штурмові дії та збір інформації щодо противника, виявлення найслабших місць.

За його словами, під час штурму бійці ГУР застосовували артилерію, міномети, гранатомети та інші допоміжні засоби, без яких не може відбуватися просування.

Він зазначив, що окупанти на цій ділянці фронту не обладнали масштабні фортифікації, там було лише "кілька бліндажів". При цьому опір окупанти чинили, на позиціях були досвідчені солдати РФ.

Також під час операції вдалося взяти в полон окупантів.

"Я безпосередньо брав участь, коли ми брали їх у полон... Ми їм завжди пропонуємо здаватися. Якщо виходять, то все гаразд: ми їх супроводжуємо і далі вони поповнюють наш обмінний фонд", - розповів "Маршал".

Операція на півночі Харківської області

Нагадаємо, ще вчора, 16 жовтня, Головне управління розвідки повідомило, що українські воїни змогли зачистити 400 га лісу на півночі Харківської області біля Липців.

Також захисникам вдалося знищити російський полк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Головне управління розвідкиГУРХарківВійна в Україні