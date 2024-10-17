Зачистка 400 га лісу у Харківській області: воїн ГУР розкрив деталі операції

Українським захисникам вдалося звільнити 400 га лісу на півночі Харківської області. Ключовим чинником успіху була злагоджена робота.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву воїна підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міноборони України "Артан" з позивним "Маршал".
Захисник розповів, що завданням його підрозділу були безпосередньо штурмові дії та збір інформації щодо противника, виявлення найслабших місць.
За його словами, під час штурму бійці ГУР застосовували артилерію, міномети, гранатомети та інші допоміжні засоби, без яких не може відбуватися просування.
Він зазначив, що окупанти на цій ділянці фронту не обладнали масштабні фортифікації, там було лише "кілька бліндажів". При цьому опір окупанти чинили, на позиціях були досвідчені солдати РФ.
Також під час операції вдалося взяти в полон окупантів.
"Я безпосередньо брав участь, коли ми брали їх у полон... Ми їм завжди пропонуємо здаватися. Якщо виходять, то все гаразд: ми їх супроводжуємо і далі вони поповнюють наш обмінний фонд", - розповів "Маршал".
Нагадаємо, ще вчора, 16 жовтня, Головне управління розвідки повідомило, що українські воїни змогли зачистити 400 га лісу на півночі Харківської області біля Липців.
Також захисникам вдалося знищити російський полк.
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