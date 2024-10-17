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Зачистка 400 га леса в Харьковской области: воин ГУР раскрыл детали операции

Четверг 17 октября 2024 21:09
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Зачистка 400 га леса в Харьковской области: воин ГУР раскрыл детали операции Иллюстративное фото: ГУР зачистило лес в Харьковской области (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинским защитникам удалось освободить 400 гектаров леса на севере Харьковской области. Ключевым фактором успеха была слаженная работа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление воина подразделения активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины "Артан" с позывным "Маршал".

Защитник рассказал, что задачей его подразделения были непосредственно штурмовые действия и сбор информации насчет противника, обнаружение самых слабых мест.

По его словам, во время штурма бойцы ГУР применяли артиллерию, минометы, гранатометы и другие вспомогательные средства, без которых не может происходить продвижение.

Он отметил, оккупанты на этом участке фронта не оборудовали масштабные фортификации, там было только “несколько блиндажей”. При этом сопротивление оккупанты оказывали, на позициях находились опытные солдаты РФ.

Также в ходе операции удалось взять в плен оккупантов.

"Я непосредственно участвовал, когда мы брали их в плен… Мы им всегда предлагаем сдаваться. Если выходят, то все хорошо: мы их сопровождаем и дальше они пополняют наш обменный фонд", - рассказал "Маршал".

Операция на севере Харьковской области

Напомним, еще вчера, 16 октября, Главное управление разведки сообщило, что украинские воины смогли зачистить 400 гектаров леса на севере Харьковской области возле Липцов.

Также защитникам удалось уничтожить российский полк.

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