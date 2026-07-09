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Забудьте о Premiere Pro: Google запускает ИИ-монтаж видео в Photos

11:08 09.07.2026 Чт
2 мин
Новая функция позволяет изменять фоны, освещение и добавлять цифровых аватаров
aimg Ольга Завада
ИИ от Google переосмысливают мобильные видео (фото: Unsplash)

Google объявила о запуске инновационного инструмента для пользователей своего облачного хранилища. Новая функция получила название Video Remix и была интегрирована непосредственно в приложение Google Photos.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google.

Благодаря интеграции передовой мультимодальной нейросети Gemini Omni, пользователи теперь могут полностью трансформировать и переосмысливать свои сохраненные видео без необходимости изучать сложные профессиональные программы монтажа.

Быстрый монтаж с помощью текстовых подсказок

Новая функция расположена во вкладке "Создать" (Create) внутри приложения Google Photos.

Там пользователям становится доступной разветвленная библиотека шаблонов и инструментов для кастомизации. Вместо длительного ручного редактирования достаточно ввести текстовый запрос (промпт) для ИИ.

К примеру, Gemini можно попросить наложить на видео уникальный художественный акварельный фильтр, сменить мрачную и темную колористику сцены на яркое утреннее освещение или полностью заменить оригинальный фон на совершенно другую локацию.

Разработчики Google уверяют, что обработка промпта и генерация обновленного видео занимает всего несколько секунд.

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Возможности Gemini Omni

Ядром новой технологии стала модель Gemini Omni, анонсированная на майской конференции разработчиков. Нейросеть рассматривается как прямой преемник предыдущих моделей Nano Banana и генератора видео Veo 3.1.

Ключевое преимущество Omni состоит в том, что ИИ-модель способна принимать значительно более широкий спектр входных данных и гораздо лучше понимает законы физики - гравитацию и кинетическую энергию. Благодаря этому сгенерированные или измененные сцены смотрятся максимально реалистично.

Помимо базового изменения стилистики, инструмент позволяет пользователям интегрировать в видео собственные цифровые аватары.

Для защиты авторского права и предотвращения распространения фейков все созданные с помощью ИИ ролики автоматически маркируются невидимыми водяными знаками с помощью фирменной технологии защиты SynthID от Google DeepMind.

Доступность новой функции

На первом этапе развертывания инструмент Video Remix не будет бесплатным для всех пользователей.

Google открывает доступ к функции поэтапно. Начиная с 8 июля обновление становится доступным для подписчиков тарифных планов Google AI Plus, Pro и Ultra.

География первой волны релиза охватывает территорию США и несколько избранных стран, после чего ИИ-редактор планируют масштабировать на весь мир.

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