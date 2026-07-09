Забудьте о Premiere Pro: Google запускает ИИ-монтаж видео в Photos

Google объявила о запуске инновационного инструмента для пользователей своего облачного хранилища. Новая функция получила название Video Remix и была интегрирована непосредственно в приложение Google Photos.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google.
Благодаря интеграции передовой мультимодальной нейросети Gemini Omni, пользователи теперь могут полностью трансформировать и переосмысливать свои сохраненные видео без необходимости изучать сложные профессиональные программы монтажа.
Новая функция расположена во вкладке "Создать" (Create) внутри приложения Google Photos.
Там пользователям становится доступной разветвленная библиотека шаблонов и инструментов для кастомизации. Вместо длительного ручного редактирования достаточно ввести текстовый запрос (промпт) для ИИ.
К примеру, Gemini можно попросить наложить на видео уникальный художественный акварельный фильтр, сменить мрачную и темную колористику сцены на яркое утреннее освещение или полностью заменить оригинальный фон на совершенно другую локацию.
Разработчики Google уверяют, что обработка промпта и генерация обновленного видео занимает всего несколько секунд.
Ядром новой технологии стала модель Gemini Omni, анонсированная на майской конференции разработчиков. Нейросеть рассматривается как прямой преемник предыдущих моделей Nano Banana и генератора видео Veo 3.1.
Ключевое преимущество Omni состоит в том, что ИИ-модель способна принимать значительно более широкий спектр входных данных и гораздо лучше понимает законы физики - гравитацию и кинетическую энергию. Благодаря этому сгенерированные или измененные сцены смотрятся максимально реалистично.
Помимо базового изменения стилистики, инструмент позволяет пользователям интегрировать в видео собственные цифровые аватары.
Для защиты авторского права и предотвращения распространения фейков все созданные с помощью ИИ ролики автоматически маркируются невидимыми водяными знаками с помощью фирменной технологии защиты SynthID от Google DeepMind.
На первом этапе развертывания инструмент Video Remix не будет бесплатным для всех пользователей.
Google открывает доступ к функции поэтапно. Начиная с 8 июля обновление становится доступным для подписчиков тарифных планов Google AI Plus, Pro и Ultra.
География первой волны релиза охватывает территорию США и несколько избранных стран, после чего ИИ-редактор планируют масштабировать на весь мир.