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Застройщик, который предлагал взятку Кубракову, вышел из СИЗО под залог

Киев, Пятница 24 ноября 2023 21:24
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Застройщик, который предлагал взятку Кубракову, вышел из СИЗО под залог Фото: застройщик, который предлагал взятку Кубракову, вышел из СИЗО под залог (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Застройщик Сергей Копыстыра сегодня, 24 ноября, вечером вышел из следственного изолятора. За него внесли залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, за Копыстыру внесли залог в размере 100 миллионов гривен.

Он вышел из изолятора под ряд обязательств, в случае невыполнения которых его снова могут арестовать.

Попытка взятки Кубракову

Напомним, сегодня, 24 ноября, стало известно, что суд избрал меру пресечения застройщику Сергею Копыстыре в виде содержания под стражей. Ему также предоставили возможность внести залог в размере 100 миллионов гривен.

Правоохранители подозревают его в том, что он пытался дать взятку вице-премьер-министру по восстановлению Украины Александру Кубракову. Его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

Следствие установило, что предприниматель предлагал Кубракову недвижимость в построенных новостройках общей площадью более 5200 кв. м ориентировочной стоимостью более 170 млн гривен.

В обмен на это Копыстыра мог требовать, чтобы Кубраков оставил в силе ранее заключенное соглашение о строительстве жилого комплекса. Этот комплекс должен был находится на земельном участке Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

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