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Забудовник, який пропонував хабар Кубракову, вийшов із СІЗО під заставу

Київ, П'ятниця 24 листопада 2023 21:24
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Забудовник, який пропонував хабар Кубракову, вийшов із СІЗО під заставу Фото: забудовник, який пропонував хабар Кубракову, вийшов із СІЗО під заставу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Забудовник Сергій Копистира сьогодні, 24 листопада, увечері вийшов зі слідчого ізолятора. За нього внесли заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За даними джерела, за Копистиру внесли заставу у розмірі 100 мільйонів гривень.

Він вийшов з ізолятора під низку зобов'язань, у разі невиконання яких його знову можуть заарештувати.

Спроба хабара Кубракову

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, стало відомо, що суд обрав запобіжний захід забудовнику Сергію Копистиру у вигляді тримання під вартою. Йому також надали можливість внести заставу у розмірі 100 мільйонів гривень.

Правоохоронці підозрюють його у тому, що він намагався дати хабар віце-прем'єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову. Його затримали співробітники Національного антикорупційного бюро.

Слідство встановило, що підприємець пропонував Кубракову нерухомість у збудованих новобудовах загальною площею понад 5200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 млн гривень.

В обмін на це Копистира міг вимагати, щоб Кубраков залишив у силі раніше укладену угоду про будівництво житлового комплексу. Цей комплекс мав перебувати на земельній ділянці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

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