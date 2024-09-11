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Загрязнение продвинулось по Десне, в Чернигове самые плохие пробы, - Минприроды

Среда 11 сентября 2024 15:44
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Загрязнение продвинулось по Десне, в Чернигове самые плохие пробы, - Минприроды Иллюстративное изображение (desna-buvr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на сегодня, 11 сентября, загрязнение по реке Десна продвинулось до села Ладинка Черниговской области. Худшие пробы возле и в Чернигове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"При визуальном осмотре (реки Десна, - ред.) загрязнение фиксируется точечно и не имеет однородного характера. Запах уменьшается по сравнению с рекой Сейм, на воде наблюдается погибшая рыба, которая поднимается со дна реки. Ниже по течению - признаки загрязнения не фиксируются", - пишет Минприроды.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, загрязнение может достичь Киевскую область 14-16 сентября. В то же время движение загрязнения замедлилось, как и его концентрация в русле реки Десна.

В частности, по состоянию на 11 сентября, зафиксировано улучшение качества воды в Сейме в Черниговской области.

"Худшие значения основных показателей загрязнения на реке Десна фиксируются в пунктах село Боромики и город Чернигов", - добавляет Минприроды.

Между тем в Сумской области также сохраняется тенденция улучшения качества воды в реке Сейм.

Загрязнение рек

Недавно городской голова Вышгорода Алексей Молот заявил об обнаружении ядовитых веществ в Десне, спускающихся с территории России по течению. Позже также было зафиксировано превышение допустимых уровней загрязнения в реке Сейм.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в российском городе Теткино местный сахарный завод сбросил в реку нечистости от работы предприятия, что привело к загрязнению реки, а также мору рыб.

Между тем, директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации (КГГА) Роман Ткачук заявил, что Киев, в случае угрозы здоровью, проинформируют по меньшей мере за сутки. Также возможны ограничения водоснабжения в отдельных местах.

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