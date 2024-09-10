Шмыгаль назвал официальную причину загрязнения Сейма

В российском городе Теткино местный сахарный завод сбросил в реку нечистоты от работы предприятия. Это привело к загрязнению Сейма и мору рыб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства Дениса Шмыгаля во время пресс-конференции .

В чем причина загрязнения

По словам премьер-министра, причиной загрязнения реки Сейм является сброс нечистот сахарным заводом в городе Теткино Российской Федерации (РФ). Загрязнение органическими веществами привело к снижению уровня кислорода, а также мору рыбы.

Существует ли угроза здоровью людей

Как отметил Шмыгаль, на такие случаи существуют четко прописанные шаги реагирования. Сейчас в результате мора рыб есть определенные последствия, а такая рыба немедленно забирается.

"Мы понимаем, что вещества органические, они вызывают загрязнение. Уже какая-то часть реки пройдена, произошли процессы восстановления там где это прошло ближе к границе. На данный момент органика оседает, растворяется", - пояснил он.

Шмыгаль отметил, что угрозы для жизни и здоровья людей нет. В частности угрозы для водозаборов Чернигова на реке Десна, а также на Днепре Киева - также нет.

"Меры борьбы по очистке активным илом происходят", - добавил премьер.

Загрязнение рек

28 августа мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в реке Десна было обнаружено ядовитое вещество, спускающееся по течению с российской границы.

Позже Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало в Сейме значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Загрязнение этой реки опасно тем, что Сейм впадает в Десну в Черниговской области, а она в свою очередь впадает в Днепр возле Киева.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) также заявили, что профильные службы мониторят состояние питьевой воды на территории города и воды в акватории рек Десна и Днепр. Если качество воды ухудшится, "Киевводоканал" обеззаразит воду.