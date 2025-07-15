Можно ли обжаловать штраф за неявку в ТЦК: объяснение юриста

Если не являться по повестке, военнообязанных подают в розыск и они обязаны оплатить штраф. Но бывает так, что при вынесении постановления есть нарушения, и тогда штраф можно обжаловать.

Это можно сделать, если обжалование есть реальные основания. Об этом в комментарии РБК-Украина адвокат АБ Романа Сацыка Мария Ганина .

Когда можно обжаловать штраф за неявку по повестке

По словам адвоката, просто без серьезных оснований не явиться по повестке нельзя. Даже если у человека уже есть отсрочка или бронь – в случае получения повестки в любом случае надо явиться в ТЦК и СП.

"Даже если человек раньше уточнял данные, но ему снова пришла повестка для уточнения данных, нужно приходить снова. Не обязаны являться по повесткам только исключении с воинского учета. Не снятые с учета, а полностью с него исключенные. Если им пришла повестка, то это подлежит обжалованию", – объясняет Мария Ганина.

Во всех остальных случаях штраф за неявку по повестке можно обжаловать, если не соблюдены определенные процедурные моменты. Например, если повестка пришла на отделение почты уже после той даты, которая была указана в повестке для явки. Или если нарушены другие процедурные моменты.

Обратите внимание. Сама повестка никогда не оспаривается. Обжалуется именно результат неявки по ней, то есть штраф.

"Привлечение к ответственности - это целая процедура. Постановление о привлечении к ответственности в виде штрафа должно выноситься начальником ТЦК и СП во время заседания. И обжаловать штраф можно, например, если вас не вызвали на такое заседание. Если вас не уведомили должным образом о рассмотрении дела и у вас не было возможности себя защитить", – объясняет собеседница.

Как обжаловать штраф и куда обращаться

Для обжалования штрафа предусматривается два основных пути:

обжалование через суд;

обжалование через орган выше ТЦК, где вы состоите на учете.

"Если вы на учете в районном ТЦК Киева, то надо обращаться в киевский городской ТЦК. Если это Борисполь, Бровары, Буча и другие города, то обращаться надо в Киевский областной ТЦК. Или – в суд", – говорит Мария Ганина.

Не обязаны являться по повесткам только исключении с воинского учета (facebook.com/CherkasyTCK)

Из своей практики, она советует подавать сразу в суд, потому что в таких делах есть сроки на обжалование – 10 дней с момента вынесения постановления или когда человек узнал о таком постановлении. Непонятно, сколько могут рассматривать обращение в высшем органе, и может пройти много времени. Если пропустить сроки для суда, это не очень хорошо.

"В судебном порядке обжалование может длиться достаточно долго. Вот мы подали с клиентом на обжалование в июне, а у нас первое заседание назначено только на сентябрь. А в целом это может занять 4-6 месяцев", – говорит она.

Отменят ли штраф, пока дело рассматривают в суде?

Вместе с иском об отмене штрафа, в суд также подают просьбу остановить взыскание. Чтобы клиенту не блокировали карты и не взимали средства.

"Если суд удовлетворит просьбу, то пока идет рассмотрение дела, средства не взимают. Но важно понять, что этот процесс не останавливает процесс мобилизаций военнообязанного", – добавляет адвокат.

Могут ли присылать повестки забронированным

Забронированным или людям с отсрочкой обычно повестки не приходят просто так. Впрочем, их иногда могут присылать и тем, у кого есть бронь или отсрочка от мобилизации, отмечает Мария Ганина.

"Такое бывает, скажем, когда человек установил приложение Резерв+, обновил данные, но еще не успел оформить отсрочку и его заявление пока находится на рассмотрении. Повестки у нас часто присылает Минобороны, а не ТЦК. И бывает так, что в самом ТЦК знают это лицо, и что оно в процессе оформления отсрочки. Им вообще этот человек не нужен. Но повестки все равно формируются автоматически. Особенно когда в реестрах отсрочка еще не подтянулась", – говорит специалист.