Забрала пони и сбежала к Путину: как сейчас живет в РФ экс-глава МИД Австрии

Карин Кнайсль, которая когда-то была главным дипломатом Австрии, в очередной раз попала в скандал после высказываний о своей родине. Находясь в роскошном "изгнании" она называет Австрию "гиеной" и не удивляется, что "Гитлер происходил именно из Австрии".
Подробности теперешней жизни бывшего министра публикует РБК-Украина со ссылкой на издание Heute.
Сообщается, что сейчас в Вене уже требуют лишить ее гражданства из-за подобных высказываний. Западные разведки обнародовали данные, что ее переезд в Россию организовал лично Кремль с привлечением военной авиации, пишет издание. Это неудивительно, отмечают журналисты, ведь Кнайсль была членом совета директоров и независимым директором ПАО "Роснефть".
Переезд Кнайсль в Россию напоминал спецоперацию, отмечается в материале. По данным разведки, к делу привлекли главу администрации президента РФ Антона Вайна, а сама Кнайсль летела через авиабазу Хмеймим в Сирии.
Для транспортировки использовали военный Ил-76. Вместе с Кнайсль на борту были ее пони - Самсум и Дафна. Этот самолет обычно перевозит танки.
"Меня и моих животных встретили там как близких родственников", - цитируют журналисты письмо Кнайсль в Кремль.
Экс-глава МИД заявила тогда, что покинула республику из-за получения угроз убийства. Также скандалом обернулись ее танцы с Путиным во время собственной свадьбы. Интересно, что Кнайсль не повезла мужа в Россию - их брак распался заранее.
Издание пишет, что сейчас Кнайсль живет вполне роскошно. Она поселилась в деревне Гиблицы под Москвой. Имеет деревянный дом, конюшню и вольеры.
Денег белянке тоже хватает. Российские источники свидетельствуют: Кнайсль получает около 18 000 евро в месяц. Путин даже назначил ее комиссаром по вопросам амурского тигра. Эксперты уверены - она под личным протекторатом диктатора.
Журналисты акцентируют, что Кнайсль была очень разборчивой при выборе нового дома. Она отклонила 20 вариантов, пока не выбрала идеальный.
Ранее мы информировали, что бывшая министр Кнайсль хотела создать в МИД теневую секретную службу. Но в МИД объяснили, что это не вышло за рамки "стадии планирования".
Также Карин Кнайсль во времена руководством МИД осуждала запрет на въезд в Украину корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу. Тот делал репортажи во временно оккупированном Крыму без пересечения КПП Украины.