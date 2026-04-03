RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Забрала пони и сбежала к Путину: как сейчас живет в РФ экс-глава МИД Австрии

03:41 03.04.2026 Пт
2 мин
Бывшая чиновница теперь унижает свою страну, а раньше срочно сбежала в Россию, где неплохо обустроилась.
aimg Филипп Бойко
Фото: Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль (Getty Images)

Карин Кнайсль, которая когда-то была главным дипломатом Австрии, в очередной раз попала в скандал после высказываний о своей родине. Находясь в роскошном "изгнании" она называет Австрию "гиеной" и не удивляется, что "Гитлер происходил именно из Австрии".

Подробности теперешней жизни бывшего министра публикует РБК-Украина со ссылкой на издание Heute.

Сообщается, что сейчас в Вене уже требуют лишить ее гражданства из-за подобных высказываний. Западные разведки обнародовали данные, что ее переезд в Россию организовал лично Кремль с привлечением военной авиации, пишет издание. Это неудивительно, отмечают журналисты, ведь Кнайсль была членом совета директоров и независимым директором ПАО "Роснефть".

Как Карин Кнайсль сбежала к Путину

Переезд Кнайсль в Россию напоминал спецоперацию, отмечается в материале. По данным разведки, к делу привлекли главу администрации президента РФ Антона Вайна, а сама Кнайсль летела через авиабазу Хмеймим в Сирии.

Для транспортировки использовали военный Ил-76. Вместе с Кнайсль на борту были ее пони - Самсум и Дафна. Этот самолет обычно перевозит танки.

"Меня и моих животных встретили там как близких родственников", - цитируют журналисты письмо Кнайсль в Кремль.

Экс-глава МИД заявила тогда, что покинула республику из-за получения угроз убийства. Также скандалом обернулись ее танцы с Путиным во время собственной свадьбы. Интересно, что Кнайсль не повезла мужа в Россию - их брак распался заранее.

Жизнь в РФ "под крылом" Путина

Издание пишет, что сейчас Кнайсль живет вполне роскошно. Она поселилась в деревне Гиблицы под Москвой. Имеет деревянный дом, конюшню и вольеры.

Денег белянке тоже хватает. Российские источники свидетельствуют: Кнайсль получает около 18 000 евро в месяц. Путин даже назначил ее комиссаром по вопросам амурского тигра. Эксперты уверены - она под личным протекторатом диктатора.

Журналисты акцентируют, что Кнайсль была очень разборчивой при выборе нового дома. Она отклонила 20 вариантов, пока не выбрала идеальный.

Что еще известно о Карин Кнайсль

Ранее мы информировали, что бывшая министр Кнайсль хотела создать в МИД теневую секретную службу. Но в МИД объяснили, что это не вышло за рамки "стадии планирования".

Также Карин Кнайсль во времена руководством МИД осуждала запрет на въезд в Украину корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу. Тот делал репортажи во временно оккупированном Крыму без пересечения КПП Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АвстрияРоссийская Федерация