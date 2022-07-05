Екс-глава МЗС Австрії, що танцювала з Путіним, втекла з країни після виходу з "Роснафти"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

"У повідомленнях, адресованих репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, що не дає інтерв'ю і емігрувала з Австрії через загрози вбивству", - йдеться у публікації.

Ім'я Карін Кнайсль стало широко відомим у Росії після того, як у 2018 році президент РФ Володимир Путін відвідав її весілля, тоді Кнайсль ще обіймала посаду міністра закордонних справ. Глава держави пробув на урочистості всього годину, проте встиг бути присутнім на церемонії одруження, вимовити тост німецькою та станцювати з нареченою.