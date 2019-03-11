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Австрія звинуватила Україну в цензурі через недопуск журналіста

Новини » Політика    11.03.2019 - 22:19
Австрія звинуватила Україну в цензурі через недопуск журналіста
Фото: Йоханнес Петерлик (wikipedia.org)

Посла України викликали для бесіди в МЗС

Генеральний секретар у закордонних справах Йоханнес Петерлик заявив, що заборона на в'їзд в Україну керівнику українського бюро австрійського телеканалу ORF Крістіану Вершютцу "є актом цензури, який неприйнятний в Європі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.

Повідомляється, що посла України викликали для бесіди в МЗС.

"Заборона на в'їзд кореспонденту ORF Крістіану Вершютцу в Україну є актом цензури, який неприйнятний в Європі. Ми засуджуємо цей підхід і закликаємо до зняття заборони", - заявила глава МЗС Австрії Карін Кнайсль.

Генеральний секретар МЗС Йоханнес Петерлик закликав посла надати докази звинувачень України проти журналіста ORF.

"Ми глибоко стурбовані діями українського уряду проти незалежного журналіста. Це неприпустимий односторонній акт цензури, і він несумісний з цінностями і принципами угоди про асоціацію з ЄС", - сказав Петерлик.

Зазначимо, Крістіан Вершютц - шеф українського бюро австрійського телеканалу ORF. 

Раніше Вікарію Київської митрополії УПЦ МП єпископу Гедеону (Юрію Харону) заборонили в'їзд в Україну.

РБК-Україна писало, що у Гедеона з-за наявності громадянства декількох країн вилучили український закордонний паспорт. Крім того, його викрили в антиукраїнській пропаганді. Також в ході співбесіди стало відомо, що він є прихильником "російського світу". На його сторінці в Facebook викладена фотокопія протоколу вилучення паспорта, в якому зазначено, що прикордонники виявили у нього документи, які раніше вважалися загубленими.

 

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