Запрет снят: как ловить раков на водоемах Украины, чтобы не нарваться на штраф

Когда завершился запрет на ловлю раков

Украинцам рассказали, что запрет на ловлю раков в период их второй линьки на рыбохозяйственных водных объектах Украины завершился 30 сентября.

Следовательно, ловить раков разрешено с начала октября.

"Ценители речных деликатесов могут снова наслаждаться ловлей этих беспозвоночных, соблюдая Правила любительского рыболовства", - подчеркнули в Госрыбагентстве.

Между тем его глава Игорь Клименок напомнил, что "рак - это не только ценный пищевой продукт, но и важное звено экосистемы".

"Он выполняет роль санитара водоемов, поедая остатки органики и очищая дно. Уменьшение его популяции негативно влияет на экологический баланс рек и озер. Поэтому призываю рыбаков ответственно относиться к этим речным жителям и соблюдать правила рыболовства", - подчеркнул он.

Запрет на ловлю раков в Украине завершился (иллюстрация: darg.gov.ua)

Какие виды раков можно встретить в Украине

Согласно информации Госрыбагентства, в целом в водоемах Украины встречаются три вида раков:

узкопалый (или длиннопалый, Astacus leptodactylus);

широкопалый (Astacus astacus);

толстопалый (Pontastacus pachypus).

Однако последние два - широкопалый и толстопалый - занесены в Красную книгу Украины, поэтому их вылов на территории нашего государства строго запрещен.

Между тем узкопалый рак - наиболее распространенный вид, который обитает как в пресных, так и в солоноватых водах (местом его обитания могут быть даже стоячие водоемы с меньшим количеством растворенного кислорода, хотя он все же предпочитает чистые проточные воды).

Узкопалый рак - менее прихотлив к условиям обитания, поэтому встречается чаще, чем его редкие "родственники".

Для убежищ он может использовать:

углубления под камнями, затонувшими деревьями;

места среди стеблей и корней водяных растений.

Характерная черта этого вида - способность зарываться в ил и предпочтение илистым почвам (что отличает его от широкопалого рака, который выбирает твердые почвы).

Название вида происходит от относительно длинных и узких клешней.

"Именно этот рак является объектом промышленного вылова в Украине", - отметили в Госрыбагентстве.

Виды раков, которые обитают в водоемах Украины (инфографика: darg.gov.ua)

Как ловить раков, не нарушая правил

Украинцам рассказали, что согласно Правилам любительского рыболовства, одному человеку за сутки разрешено поймать 30 экземпляров раков.

Ловить этих членистоногих можно:

ручным сбором;

раколовками конструкции "хапка" (диаметром не более 70 см с шагом ячеек не более 22 мм, в количестве не более одной единицы на одного рыбака);

подсаком диаметром не более 100 см или "хваткой" ("пауком"), размер которой не превышает 1×1 м с шагом ячеек сеточного полотна не более 10 мм.

При этом запрещен ручной сбор раков в темное время суток (позже часа от захода солнца и раньше часа до его восхода) с применением подсветки.

Кроме того, необходимо помнить о минимальном размере рака, которого разрешено ловить в водоемах Украины:

в днепровских водохранилищах - 11 см;

в других внутренних водных объектах и Черноморском регионе - 10 см;

в Азовском регионе - 9 см.

"Размер раков определяют путем измерения длины по спине - от линии, объединяющей середину глаз, до края средней хвостовой пластины", - уточнили в Госрыбагентстве.

Определение размера раков и рыб (инфографика: darg.gov.ua)

Как могут наказывать украинцев за незаконный вылов раков

В завершение украинцам напомнили, что за незаконный вылов раков предусмотрено наказание:

от административных штрафов;

до уголовной ответственности.

"А также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба", - добавили в Госрыбагентстве.

Уточняется, что компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 гривны.