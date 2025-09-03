Запрещенные книги в Украине: за что наказывают и какие издания попадают под запрет
В Украине действует ряд законодательных ограничений, направленных на защиту общественной морали, национальной безопасности и прав человека в сфере книгоиздания. За хранение или распространение отдельных изданий предусмотрены штрафы и даже тюремное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законодательные и нормативно-правовые акты.
В частности, согласно ст. 28 Закона Украины "Об издательском деле" запрещается изготовлять и распространять издания, которые:
- пропагандируют культ насилия и жестокости;
- разжигают межэтническую, расовую или религиозную рознь;
- содержат призывы к войне или изменение конституционного строя насильственным путем;
- посягают на права и свободы человека.
Согласно ст. 300 Уголовного кодекса Украины, преступлением признается:
- ввоз в Украину произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию;
- их изготовление, хранение, перевозка или другое перемещение с целью сбыта;
- распространение таких произведений;
- а также принуждение к участию в их создании.
Запрет на определенные издания - это не цензура, а мера национальной безопасности.
В условиях гибридной войны с Россией такие книги часто используются как информационное оружие для разжигания ненависти, подрыва доверия между гражданами и распространения антиукраинских нарративов.
Какие книги запрещены
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины формирует перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека.
В Список запрещенных изданий уже внесено 267 изданий.
В Украине больше всего уголовных дел по распространению запрещенной литературы связано с книгой "Удар русских богов" авторства Владимира Истархова.
Это объясняется ее широким распространением (только в Харькове издавалось 4 раза: 1999, 2000, 2001, 2007), а также из-за проведенной экспертизы (№ 2650/21 от 9 октября 2021), которая подтвердила, что книга содержит призывы. пропагандирует неоязычество и нацизм. Эта Книга включена в Список запрещенных изданий (позиция 216, приказ № 320 от 9 июля 2021).
Какие чаще всего книги фигурируют в уголовных делах?
"Удар русских богов" (Владимир Истархов). Книга признана содержащей антисемитские и антихристианские идеи, пропагандирует неоязычество и разжигает межнациональную рознь.
Судебные дела фиксировались в разных регионах Украины (Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Днепропетровская, Одесская области) с 2013 по 2025 год. К примеру, в Полтаве (2025), Харькове (2013, 2018, 2021), Хмельницком (2019) и других городах рассматривались случаи хранения, перевозки или сбыта этого издания. Количество дел превышает десятки, поскольку книга активно распространялась через рынки и интернет-магазины.
"Моя борьба" (Адольф Гитлер). Классическое произведение национал-социалистической идеологии, запрещенное во многих странах мира. Эта книга также фигурирует по уголовным делам, но реже.
Суды в Украине (в частности в Харькове и Одессе) рассматривали ее вместе с "Удар русских богов" в 2013-2021 годах. Однако из-за меньшей популярности и более ограниченного обращения (в основном харьковского издания 2003 года) количество дел меньше.
"Божий народ" и "Кобр. Шифр Мертвая вода" (Владимир Истархов). Эти книги пропагандируют расизм, терроризм, сепаратизм. Они упоминаются в судебных делах значительно реже, обычно как сопутствующие книге "Удар русских богов".
Как наказывают за распространение запрещенных книг
За распространение, хранение или перевозку таких книг суды наказывают:
- штраф - от 100 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-17 000 грн), в зависимости от обстоятельств.
- лишение свободы - до 3 лет (в основном условно с испытательным сроком 1-2 года).
- дополнительные санкции - конфискация книг, запрет заниматься книжной торговлей (до 2 лет).
Напомним, в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из России и Беларуси.
Также ранее мы рассказывали, как война изменила рынок книгоиздания в Украине.