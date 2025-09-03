Заборонені книги в Україні: за що карають і які видання потрапляють під заборону

В Україні діє низка законодавчих обмежень, спрямованих на захист суспільної моралі, національної безпеки та прав людини у сфері книговидання. За зберігання чи розповсюдження окремих видань передбачені штрафи й навіть ув’язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законодавчі та нормативно-правові акти.

Зокрема, відповідно до ст. 28 Закону України "Про видавничу справу" забороняється виготовляти та розповсюджувати видання, що:

пропагують культ насильства і жорстокості;

розпалюють міжетнічну, расову чи релігійну ворожнечу;

містять заклики до війни чи зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;

посягають на права і свободи людини.

Відповідно до ст.300 Кримінального кодексу України, злочином визнається:

ввезення в Україну творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію;

їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з метою збуту;

розповсюдження таких творів;

а також примушування до участі у їх створенні.

Заборона на певні видання - це не цензура, а захід національної безпеки.

В умовах гібридної війни з Росією такі книги часто використовуються як інформаційна зброя для розпалювання ненависті, підриву довіри між громадянами та поширення антиукраїнських наративів.

Які книги заборонені

Державний комітет телебачення і радіомовлення України формує перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

До Переліку заборонених видань вже внесено 267 видань.

В Україні найбільше кримінальних справ за розповсюдження забороненої літератури пов’язано з книгою "Удар русских богов" авторства Володимира Істархова.

Це пояснюється її широким поширенням (лише в Харкові видавалася 4 рази: 1999, 2000, 2001, 2007), а також через проведену експертизу (№ 2650/21 від 9 жовтня 2021), яка підтвердила, що книга містить заклики до ненависті проти євреїв, християн, слов’ян, пропагує неоязичництво та нацизм. Ця Книга включена до Переліку заборонених видань (позиція 216, наказ № 320 від 9 липня 2021).

Які найчастіше книги фігурують у кримінальних справах?

"Удар русских богов" (Володимир Істархов). Книга визнана такою, що містить антисемітські та антихристиянські ідеї, пропагує неоязичництво та розпалює міжнаціональну ворожнечу.

Судові справи фіксувалися в різних регіонах України (Харківська, Полтавська, Хмельницька, Дніпропетровська, Одеська області) з 2013 по 2025 роки. Наприклад, у Полтаві (2025), Харкові (2013, 2018, 2021), Хмельницькому (2019) та інших містах розглядалися випадки зберігання, перевезення чи збуту цього видання. Кількість справ перевищує десятки, оскільки книга активно розповсюджувалася через ринки та інтернет-магазини.

"Моя борьба" (Адольф Гітлер). Класичний твір націонал-соціалістичної ідеології, заборонений у багатьох країнах світу. Ця книга також фігурує в кримінальних справах, але рідше.

Суди в Україні (зокрема в Харкові та Одесі) розглядали її разом із "Удар русских богов" у 2013–2021 роках. Проте через меншу популярність і обмеженіший обіг (здебільшого харківське видання 2003 року) кількість справ менша.

"Божий народ" та "Кобр. Шифр Мертвая вода" (Володимир Істархов). Ці книги пропагандують расизм, тероризм, сепаратизм. Вони згадуються в судових справах значно рідше, зазвичай як супутні до книги "Удар русских богов".

Як карають за розповсюдження заборонених книг

За розповсюдження, зберігання чи перевезення таких книг суди карають: