Зеленский через год подписал закон о запрете ввоза книг из России и Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничениях на ввоз и распространение издательской продукции из России, Беларуси с временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента в Telegram .

Верховная рада приняла этот закон в июне 2022 года. Закон находился на подписи президента больше года.

"Считаю закон правильным", - написал Зеленский.

Он сообщил, что текст закона был направлен институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли отдельные нормы закона повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности языковых, в контексте рекомендации заключения Европейской комиссии по заявке Украины на членство в ЕС.

Петиция по закону

Ранее Зеленский ответил на петицию и заявил, что не подписал закон о запрещении ввоза и распространения российской издательской продукции, поскольку его нормы могут не соответствовать Конституции и стандартам ЕС.

По его словам, для подписания высказан ряд оговорок. В частности, Минюст предложил применить к нему право вето, ведь заложенные нормы по ввозу и распространению издательской продукции, выпущенной в свет на русском языке, будут иметь признаки несоответствия Конституции Украины.

Отметим, что Верховная рада поддержала законопроект по запрету российской музыки в общественных местах и медиа, а также запретила импорт и распространение книг из России и Беларуси еще 19 июня 2022 года.