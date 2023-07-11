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Запрет на взимание долгов с госкомпаний будет препятствовать работе энергетики зимой, - ВЕА

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Вторник 11 июля 2023 19:11
Запрет на взимание долгов с госкомпаний будет препятствовать работе энергетики зимой, - ВЕА Фото: запрет на взимание долгов с госкомпаний будет препятствовать работе энергетики зимой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Принятие законопроекта о запрете на взимание долгов с государственных предприятий-операторов критической инфраструктуры создает препятствия для энергетического сектора Украины и мешает подготовке к зиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Всеукраинской энергетической Ассамблеи (ВЭА) председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку.

В письме отмечается, что в парламенте зарегистрирован законопроект №8316 "О критической инфраструктуре", которым предлагается ввести мораторий на взыскание долгов с государственных предприятий-операторов критической инфраструктуры.

В ВЭА подчеркнули, что авторы этой законодательной инициативы считают, что таким образом они смогут помочь энергетическим предприятиям более эффективно подготовиться к зиме и укрепить энергетическую безопасность Украины.

"Однако, проанализировав этот законопроект, специалисты ВЭА пришли к выводу, что он может негативно повлиять на работу энергетической системы", - подчеркнули в письме.

В частности, из-за моратория на взыскание долгов поставщики просто не станут предоставлять свои услуги таким операторам критической инфраструктуры, поскольку будет существовать риск того, что они не получат средства за это.

В ассамблее подчеркнули, что государственный оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго", оборудование которого было существенно повреждено в результате обстрелов, попадает в перечень госпредприятий, с которых будет запрещено взимать долги.

Поэтому некоторые поставщики могут отказаться от сотрудничества с НЭК, из-за чего системный оператор не сможет нормально подготовить энергосистему к зиме.

Также в ВЭА добавили, что законопроект №8316 создает коррупционные риски, что очень опасно в условиях полномасштабного вторжения страны-агрессора.

"Просим вас прислушаться к нашим замечаниям и направить законопроект №8316 на доработку, ведь в текущей редакции он создает препятствия для подготовки энергосистемы к ОЗУ 2023/2024 и для работы энергетического комплекса Украины в целом", - подытожили в ВЭА.

Напомним, Рада планирует ввести мораторий на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры.

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