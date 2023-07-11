Заборона на стягування боргів з держкомпаній перешкоджатиме роботі енергетиці взимку, - ВЕА

Прийняття законопроєкту щодо заборони на стягування боргів з державних підприємств-операторів критичної інфраструктури створює перешкоди для енергетичного сектору України та заважає підготовці до зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Всеукраїнської енергетичної Асамблеї (ВЕА) до голови Верховної ради Руслана Стефанчука.

В листі зазначається, що у парламенті зареєстрований законопроект №8316 "Про критичну інфраструктуру", яким пропонується ввести мораторій на стягування боргів з державних підприємств-операторів критичної інфраструктури.

У ВЕА підкреслили, що автори цієї законодавчої ініціативи вважають, що таким чином вони зможуть допомогти енергетичним підприємствам більш ефективно підготуватись до зими та зміцнити енергетичну безпеку України.

"Проте, проаналізувавши цей законопроєкт, фахівці ВЕА дійшли висновку, що він може негативно вплинути на роботу енергетичної системи", - наголосили у листі.

Зокрема, через мораторій на стягування боргів постачальники просто не стануть надавати свої послуги таким операторам критичної інфраструктури, оскільки існуватиме ризик того, що вони не отримають кошти за це.

В асамблеї наголосили, що державний оператор системи передачі НЕК "Укренерго", обладнання якого було суттєво пошкоджено внаслідок обстрілів, потрапляє в перелік держпідприємств, з яких буде заборонено стягувати борги.

Через це деякі постачальники можуть відмовитись від співпраці з НЕК, через що системний оператор не зможе нормально підготувати енергосистему до зими.

Також у ВЕА додали, що законопроект №8316 створює корупційні ризики, що дуже небезпечно в умовах повномасштабного вторгнення країни-агресора.

"Просимо вас дослухатись до наших зауважень та спрямувати законопроєкт №8316 на доопрацювання, адже в поточній редакції він створює перешкоди для підготовки енергосистеми до ОЗП 2023/2024 та для роботи енергетичного комплексу України в цілому", - підсумували у ВЕА.

Нагадаємо, Рада планує запровадити мораторій на банкрутство державних об’єктів критичної інфраструктури.