Запрет российских товаров будет действовать и в 2026 году: Кабмин принял решение

Это постановление вносит изменения в постановление правительства №1147 от 30 декабря 2015 года, которое обновляется каждый год. Оно запрещает широкий спектр российских товаров, как промышленных, так и продовольственных.

Кроме того, другое постановление Кабмина - №1706 - до 31 декабря 2026 года продлило срок действия постановления №1146 от 2015 года, которое устанавливает пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является РФ.

Постановления Кабмина от 2015 года

В декабре 2015 года Кабинет министров принял два постановления об ограничении торговли со страной-агрессором.

Причиной стало прекращение РФ с 1 января 2016 года в одностороннем порядке действия Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения начала применяться ввозная пошлина.

Оба правительственных постановления каждый год продлеваются в декабре.

После полномасштабного вторжения в Украину любая торговля со страной-агрессором запрещена, как и обращение рубля. Кроме того, в Украине национализированы все российские банки.