UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Заборона російських товарів діятиме і у 2026 році: Кабмін ухвалив рішення

Фото: Кабінет міністрів України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Кабмін у середу, 24 грудня, продовжив дію заборони на ввезення російських товарів на територію України. Тепер вона діятиме до 31 грудня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову №1707, оприлюднену на урядовому порталі.

Ця постанова вносить зміни в постанову уряду №1147 від 30 грудня 2015 року, яка оновлюється кожного року. Вона забороняє широкий спектр російських товарів, як промислових, так і продовольчих.

Крім того, інша постанова Кабміну - №1706 - до 31 грудня 2026 року подовжила термін дії постанови №1146 від 2015 року, яка встановлює мита щодо імпорту товарів, країною походження яких є РФ.

Постанови Кабміну від 2015 року

У грудні 2015 року Кабінет міністрів ухвалив дві постанови щодо обмеження торгівлі з країною-агресоркою.

Причиною стало припинення РФ з 1 січня 2016 року в односторонньому порядку дії Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД стосовно України, у зв`язку з чим до товарів українського походження почало застосовуватися ввізне мито.

Обидві урядові постанови кожного року продовжуються у грудні.

Після повномасштабного вторгнення в Україну будь-яка торгівля з країною-агресоркою заборонена, як і обіг рубля. Крім того, в Україні націоналізовані всі російські банки.

Удар по економіці РФ

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році нафтовий сектор Росії зіткнувся із санкціями, падінням експорту до ЄС, а також переглядом логістичних ланцюгів.

Зокрема, через останні санкції США проти нафтових компаній РФ російський диктатор Володимир Путін почав розглядати непопулярне рішення. Йдеться про підвищення податків - що свідчить про великі проблеми в економіці країни-агресорки.

Крім того, аналітики і трейдери прогнозують, що Росія навіть після мирної угоди з Україною не зможе швидко повернутися на світовий ринок нафти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація