Курение в общественных местах. Могут ли штрафовать украинцев за вейпы и электронные сигареты

В Украине курить табачные изделия и предметы, связанные с их употреблением, в общественных местах нельзя. Вейпы и электронные сигареты также подпадают под запрет.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Андрей Крейтор.
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Эксперт объяснил, что вопрос обращения в Украине сигарет и табака регламентирует закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения".
Согласно статье 13 документа, в общественных местах запрещено курить, употреблять и использовать:
Запрещенные места определяются частью второй этой статьи. Исходя из нее, курить нельзя:
По словам Крейтора, за размещение кальяна или курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов в запрещенных местах (кроме помещений ресторанного хозяйства) украинцам могут выписать штраф в размере 1 000 грн.
При повторном таком нарушении в течение года оплатить придется уже больший штраф - 10 000 грн.
В то же время за размещение пепельниц или кальяна или же курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов в помещениях заведений ресторанного хозяйства - оплатить придется:
Напомним, ранее мы рассказывали о запрете в Украине продажи некоторых сигарет и табачных изделий и наказании для нарушителей.
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