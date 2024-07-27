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Курение в общественных местах. Могут ли штрафовать украинцев за вейпы и электронные сигареты

За курение в запрещенных местах могут выписать штраф (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Ольга Маджумдар

В Украине курить табачные изделия и предметы, связанные с их употреблением, в общественных местах нельзя. Вейпы и электронные сигареты также подпадают под запрет.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Андрей Крейтор.

Содержание

Где именно запрещается курить

Эксперт объяснил, что вопрос обращения в Украине сигарет и табака регламентирует закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения".

Согласно статье 13 документа, в общественных местах запрещено курить, употреблять и использовать:

  • табачные изделия и предметы, связанные с их употреблением
  • травяные изделия для курения
  • электронные сигареты
  • устройства для потребления табачных изделий без их сгорания
  • кальяны

Запрещенные места определяются частью второй этой статьи. Исходя из нее, курить нельзя:

  • в лифтах и таксофонах
  • в помещениях и на территории учреждений здравоохранения
  • в помещениях и на территории учебных заведений
  • в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта
  • в помещениях заведений ресторанного хозяйства
  • в помещениях объектов культурного назначения
  • в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления
  • в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности
  • в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан
  • в помещениях общежитий
  • на детских площадках
  • в местах общего пользования жилых домов
  • в подземных переходах
  • в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе такси
  • на вокзалах и станциях
  • на остановках общественного транспорта

Как могут наказать нарушителей

По словам Крейтора, за размещение кальяна или курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов в запрещенных местах (кроме помещений ресторанного хозяйства) украинцам могут выписать штраф в размере 1 000 грн.

При повторном таком нарушении в течение года оплатить придется уже больший штраф - 10 000 грн.

В то же время за размещение пепельниц или кальяна или же курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов в помещениях заведений ресторанного хозяйства - оплатить придется:

  • 3 000 грн - при условии первого нарушения
  • 15 000 грн - за повторное нарушение в течение года

Напомним, ранее мы рассказывали о запрете в Украине продажи некоторых сигарет и табачных изделий и наказании для нарушителей.

Читайте также, будут ли теперь продавать вейпы и электронки в Украине.

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