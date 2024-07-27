Курение в общественных местах. Могут ли штрафовать украинцев за вейпы и электронные сигареты

Содержание

Где именно запрещается курить

Эксперт объяснил, что вопрос обращения в Украине сигарет и табака регламентирует закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения".

Согласно статье 13 документа, в общественных местах запрещено курить, употреблять и использовать:

табачные изделия и предметы, связанные с их употреблением

травяные изделия для курения

электронные сигареты

устройства для потребления табачных изделий без их сгорания

кальяны

Запрещенные места определяются частью второй этой статьи. Исходя из нее, курить нельзя:

в лифтах и таксофонах

в помещениях и на территории учреждений здравоохранения

в помещениях и на территории учебных заведений

в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта

в помещениях заведений ресторанного хозяйства

в помещениях объектов культурного назначения

в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления

в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности

в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан

в помещениях общежитий

на детских площадках

в местах общего пользования жилых домов

в подземных переходах

в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе такси

на вокзалах и станциях

на остановках общественного транспорта

Как могут наказать нарушителей

По словам Крейтора, за размещение кальяна или курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов в запрещенных местах (кроме помещений ресторанного хозяйства) украинцам могут выписать штраф в размере 1 000 грн.

При повторном таком нарушении в течение года оплатить придется уже больший штраф - 10 000 грн.

В то же время за размещение пепельниц или кальяна или же курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов в помещениях заведений ресторанного хозяйства - оплатить придется: