Куріння у громадських місцях. Чи можуть штрафувати українців за вейпи та електронні сигарети

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Де саме забороняється курити

Експерт пояснив, що питання обігу в Україні сигарет і тютюну регламентує закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

Згідно зі статтею 13 документу, в громадських місцях заборонено курити, вживати й використовувати:

тютюнові вироби та предмети, пов'язані з їх вживанням

трав'яні вироби для куріння

електронні сигарети

пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння

кальяни

Заборонені місця визначаються частиною другою цієї статті. Виходячи з неї, курити не можна:

у ліфтах і таксофонах

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я

у приміщеннях та на території навчальних закладів

у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури й спорту

у приміщеннях закладів ресторанного господарства

у приміщеннях об'єктів культурного призначення

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності

у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян

у приміщеннях гуртожитків

на дитячих майданчиках

у місцях загального користування житлових будинків

у підземних переходах

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі

на вокзалах та станціях

на зупинках громадського транспорту

Як можуть покарати порушників

За словами Крейтора, за розміщення кальяну або куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у заборонених місцях (крім приміщень закладів ресторанного господарства) українцям можуть виписати штраф у розмірі 1 000 грн.

За умови повторного такого порушення впродовж року сплатити доведеться вже більший штраф - 10 000 грн.

Водночас за розміщення попільничок чи кальяну або ж куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства - сплатити доведеться: