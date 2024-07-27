Куріння у громадських місцях. Чи можуть штрафувати українців за вейпи та електронні сигарети

В Україні курити тютюнові вироби та предмети, пов'язані з їх вживанням, у громадських місцях не можна. Вейпи та електронні сигарети також підпадають під заборону.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Андрій Крейтор.
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Експерт пояснив, що питання обігу в Україні сигарет і тютюну регламентує закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".
Згідно зі статтею 13 документу, в громадських місцях заборонено курити, вживати й використовувати:
Заборонені місця визначаються частиною другою цієї статті. Виходячи з неї, курити не можна:
За словами Крейтора, за розміщення кальяну або куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у заборонених місцях (крім приміщень закладів ресторанного господарства) українцям можуть виписати штраф у розмірі 1 000 грн.
За умови повторного такого порушення впродовж року сплатити доведеться вже більший штраф - 10 000 грн.
Водночас за розміщення попільничок чи кальяну або ж куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства - сплатити доведеться:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про заборону в Україні продажу деяких сигарет і тютюнових виробів та покарання для порушників.
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