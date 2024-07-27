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Куріння у громадських місцях. Чи можуть штрафувати українців за вейпи та електронні сигарети

За куріння у заборонених місцях можуть виписати штраф (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Ольга Маджумдар

В Україні курити тютюнові вироби та предмети, пов'язані з їх вживанням, у громадських місцях не можна. Вейпи та електронні сигарети також підпадають під заборону.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Андрій Крейтор.

Зміст

Де саме забороняється курити

Експерт пояснив, що питання обігу в Україні сигарет і тютюну регламентує закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

Згідно зі статтею 13 документу, в громадських місцях заборонено курити, вживати й використовувати:

  • тютюнові вироби та предмети, пов'язані з їх вживанням
  • трав'яні вироби для куріння
  • електронні сигарети
  • пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння
  • кальяни

Заборонені місця визначаються частиною другою цієї статті. Виходячи з неї, курити не можна:

  • у ліфтах і таксофонах
  • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я
  • у приміщеннях та на території навчальних закладів
  • у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури й спорту
  • у приміщеннях закладів ресторанного господарства
  • у приміщеннях об'єктів культурного призначення
  • у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування
  • у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності
  • у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян
  • у приміщеннях гуртожитків
  • на дитячих майданчиках
  • у місцях загального користування житлових будинків
  • у підземних переходах
  • у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі
  • на вокзалах та станціях
  • на зупинках громадського транспорту

Як можуть покарати порушників

За словами Крейтора, за розміщення кальяну або куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у заборонених місцях (крім приміщень закладів ресторанного господарства) українцям можуть виписати штраф у розмірі 1 000 грн

За умови повторного такого порушення впродовж року сплатити доведеться вже більший штраф - 10 000 грн.

Водночас за розміщення попільничок чи кальяну або ж куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства - сплатити доведеться:

  • 3 000 грн - за умови першого порушення
  • 15 000 грн - за повторне порушення впродовж року

Нагадаємо, раніше ми розповідали про заборону в Україні продажу деяких сигарет і тютюнових виробів та покарання для порушників.

Читайте також, чи продаватимуть тепер вейпи та електронки в Україні.

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