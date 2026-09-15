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Запрет на кибератаки и ядерное оружие: Microsoft ввела строгие правила для ИИ

12:13 15.09.2026 Вт
3 мин
Защита детей и запрет сознания - техногигант устанавливает строгие пределы для алгоритмов
aimg Ольга Завада
Microsoft запускает публичное обсуждение правил Humanist AI (фото: Pexels)

Microsoft опубликовала новый кодекс поведения для своих ИИ-моделей - Humanist AI. Он призван предотвратить опасное поведение и обеспечить надлежащий уровень выравнивания алгоритмов с человеческими ценностями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Microsoft.

Сдерживание суперинтеллекта

Главная задача Humanist AI - гарантировать, что любой искусственный интеллект будет оставаться подчиненным человеку инструментом, а не автономной сущностью.

Microsoft прямо отвергает идею предоставления ИИ прав или субъектности, отмечая, что алгоритмы не сознательны и не должны ее имитировать.

Ключевые задачи и целые системы

Сохранение человеческого контроля: любая технология, которую человек не способен полностью контролировать, подлежит отклонению.

Принцип "ИИ искусственный": моделям запрещено притворяться наличие собственных чувств, сознания или субъективных желаний, чтобы не размывать границу между человеком и алгоритмом.

Поддержка человеческого потенциала: ИИ должен стимулировать критическое мышление, усиливать сотрудничество между людьми и способствовать разнообразию ценностей, а не заменять решения пользователей.

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Иерархия команд и абсолютные запреты

В системе действует строгая иерархия (Chain of Command): наивысший приоритет имеют правила безопасности и Кодекс поведения, далее следуют настройки оператора, и только потом – указания пользователя.

Если запрос нарушает основные правила, модель обязана отказать пользователю.

Основные табу и принципы безопасности

Абсолютные ограничения: моделям категорически запрещено помогать в

  • создании оружия массового поражения (CBRNE),
  • проведении нападающих кибератак,
  • сгенерированной манипуляции людьми,
  • создании дипфейков и порнографии.

Неподчинение и обход контроля: алгоритмам запрещено использовать адаптивные или обманные механизмы, чтобы избежать отключения, перенастройки или коррекции со стороны человека.

Защита детей и кризисные ситуации: системы должны автоматически распознавать признаки селфхарма, направлять людей в реальные службы поддержки и адаптировать ответы в соответствии с возрастом и развитием детей.

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Контекст отрасли высоких технологий и позиция топов

Запуск обсуждения произошел на фоне роста обеспокоенности сообщества по поводу неконтролируемости автономных ИИ-агентов и публичных дискуссий вокруг рисков суперинтеллекта.

Microsoft вместе с партнерами и конкурентами (Anthropic, OpenAI, xAI) поддерживает подход контролируемого развития технологий (pacing the frontier).

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла подчеркнул, что "компания стремится превратить этические принципы в реальные инженерные ограничения, гарантирующие безопасность систем еще до их масштабирования".

Разработчики открыли шесть недель публичных консультаций, чтобы привлечь экспертов по этике, праву и философии и учесть мнение общественности перед окончательным утверждением правил в конце года.

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