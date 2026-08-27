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Microsoft позволит выключать ПК из смартфона: Android получит новые команды

12:09 27.08.2026 Чт
2 мин
Техногигант углубляет интеграцию между ОС ПК и ОС гаджетов
aimg Ольга Завада
Microsoft позволит выключать ПК из смартфона: Android получит новые команды Microsoft расширяет удаленный доступ Windows (фото: Pexels)
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В коде приложения Link to Windows для Android обнаружены новые команды, позволяющие пользователям удаленно выключать, перезагружать и отправлять свой ПК из Windows 11 в спящий режим.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.

Скрытый код был обнаружен при анализе исходного пакета (APK-декомпиляции) приложения Link to Windows - мобильного спутника для Phone Link на Android.

Новые возможности управления питанием

Приложение позволяет только удаленно блокировать подключенный компьютер. Со всеми тем, найденные в коде команды указывают на существенное расширение функционала.

Основные действия: добавление команд для отключения (Shut down), перезагрузки (Restart) и перевода компьютера в спящий режим (Sleep).

Интеграция с обновлениями: отдельные алгоритмы предусматривают выполнение действий Update and restart (обновить и перезагрузить) и Update and shut down (обновить и выключить), что удобно при завершении установки системных патчей.

Предупреждение о потере данных: перед выполнением отключения или перезапуска приложение посылает уведомления с оговоркой о возможной потере несохраненных результатов работы в открытых программах.

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Особенности режима сна

При выборе опции перевода ПК в спящий режим пользователь будет получать специальное предупреждение.

После перехода в спящий режим соединение между смартфоном и компьютером разрывается из-за технических ограничений. Соответственно, повторно вывести ПК из спящего состояния удаленно через телефон будет невозможно - для этого потребуется физический доступ к компьютеру.

Напомним - у Microsoft больше не будет двух отдельных чат-ботов Copilot. Компания объединяет сервисы для обычных пользователей, бизнеса и учебных заведений в единую универсальную платформу.

Обновленное приложение станет единственным окном доступа к ИИ-технологиям Microsoft. Он подходит как для выполнения повседневных персональных задач, так и для рабочих процессов в Word или Excel.

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