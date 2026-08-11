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Ноутбуки с Windows могут существенно подорожать: что задумала Microsoft

13:13 11.08.2026 Вт
2 мин
Новая политика техногиганта затронула разработчиков ОС
aimg Ольга Завада
Ноутбуки с Windows могут существенно подорожать: что задумала Microsoft Microsoft подняла цену лицензий Windows для OEM (фото: Pexels)
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Компьютеры и ноутбуки Windows могут подорожать из-за новой политики Microsoft. Техногигант существенно повысил лицензионное собрание для производителей, а это может сказаться на конечной цене устройств.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Windows Central.

Что известно?

Обычно Microsoft ежегодно пересматривает стоимость OEM-лицензий, повышая их незначительный процент. Однако на этот раз скачок оказался значительно ощутимее.

Аналитики фиксируют

Масштаб роста - начиная с июля, среднее повышение тарифов для некоторых производителей достигает от 7 до 10 процентов.

В зависимости от производителя Microsoft устанавливает индивидуальные ставки для каждого партнера, поэтому итоговый размер подорожания различается в зависимости от бренда и категории устройства.

Воздействие на потребителей - поскольку лицензионное собрание является частью себестоимости ПК, производители уже начали переводить эти расходы на конечных покупателей.

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Ситуация на рынке

Повышение цен на ПО происходит на фоне длительного дефицитного кризиса аппаратных компонентов, прежде всего оперативной и флэш-памяти. Это уже привело к существенному скачку цен на готовую технику:

Бюджетный и средний сегмент - ПК, которые раньше стоили 600-800 долларов, приближаются к отметке 1000 долларов.

Флагманские ноутбуки - устройства верхней ценовой категории выросли в цене с 1200-1500 долларов до почти 2000 долларов.

Собственность Microsoft и конкурентов - удорожание коснулось даже линейки Microsoft Surface (рост на 400-500 долларов по сравнению с предыдущими поколениями) и компьютеров Mac от Apple.

Со всем тем, розничная стоимость автономных коробочных лицензий Windows 11 для обычных пользователей осталась без изменений - 99 долларов за версию Home и 199 долларов за версию Pro.

Любопытно, что Microsoft отказалась официально комментировать изменения тарифной политики.

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