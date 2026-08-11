Ноутбуки с Windows могут существенно подорожать: что задумала Microsoft
Компьютеры и ноутбуки Windows могут подорожать из-за новой политики Microsoft. Техногигант существенно повысил лицензионное собрание для производителей, а это может сказаться на конечной цене устройств.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Windows Central.
Что известно?
Обычно Microsoft ежегодно пересматривает стоимость OEM-лицензий, повышая их незначительный процент. Однако на этот раз скачок оказался значительно ощутимее.
Аналитики фиксируют
Масштаб роста - начиная с июля, среднее повышение тарифов для некоторых производителей достигает от 7 до 10 процентов.
В зависимости от производителя Microsoft устанавливает индивидуальные ставки для каждого партнера, поэтому итоговый размер подорожания различается в зависимости от бренда и категории устройства.
Воздействие на потребителей - поскольку лицензионное собрание является частью себестоимости ПК, производители уже начали переводить эти расходы на конечных покупателей.
Ситуация на рынке
Повышение цен на ПО происходит на фоне длительного дефицитного кризиса аппаратных компонентов, прежде всего оперативной и флэш-памяти. Это уже привело к существенному скачку цен на готовую технику:
Бюджетный и средний сегмент - ПК, которые раньше стоили 600-800 долларов, приближаются к отметке 1000 долларов.
Флагманские ноутбуки - устройства верхней ценовой категории выросли в цене с 1200-1500 долларов до почти 2000 долларов.
Собственность Microsoft и конкурентов - удорожание коснулось даже линейки Microsoft Surface (рост на 400-500 долларов по сравнению с предыдущими поколениями) и компьютеров Mac от Apple.
Со всем тем, розничная стоимость автономных коробочных лицензий Windows 11 для обычных пользователей осталась без изменений - 99 долларов за версию Home и 199 долларов за версию Pro.
Любопытно, что Microsoft отказалась официально комментировать изменения тарифной политики.