Запрет некоторых табачных изделий. Украинцам объяснили, будут ли продавать вейпы и электронки

Содержание
Какие табачные изделия запрещены в Украине
Вопрос продажи в Украине сигарет и табака регламентирует закон Украины "О мерах насчет предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".
Эксперт уточнил, что он был адаптирован к положениям соответствующих директив Европейского Союза.
Согласно статье 10 закона, в Украине запрещается производство (кроме производства для экспорта), оптовая и розничная торговля, а также импорт для реализации на территории Украины некоторых табачных изделий:
- сигарет - если в дыме одной такой сигареты уровни выбросов никотина, смолы и монооксида углерода превышают "норму" (1 мг никотина, 10 мг смолы, 10 мг монооксида углерода)
- табачных изделий - единичная пачка которых не отвечает требованиям, определенным статьей 12 настоящего закона, и/или табачных изделий, на единичной пачке которых отсутствуют определенные законодательством медицинские предупреждения
- сигарет и табака для самокруток - с характерным запахом и/или вкусом дыма
- сигарет и табака для самокруток - фильтр, бумага или капсула которых содержит табак или никотин
- сигарет и табака для самокруток - содержащих вкусо-ароматические добавки в любых компонентах (фильтр, бумага, упаковка, капсула) или имеющих любые технические характеристики, позволяющие изменять запах или вкус сигарет, табака для самокруток или же интенсивность дыма
- табака для перорального употребления
Под запрет подпадают также табачные изделия на упаковке которых (или на них самих) имеются любые элементы или признаки (тексты, символы, названия, изображения и т.п.), которые:
- рекламируют табачное изделие или способствуют его употреблению (создавая ошибочное впечатление о его характеристиках, влиянии на здоровье, рисках или выбросах)
- включают количественную информацию о содержании никотина, смолы, монооксида углерода в табачном изделии
- указывают на то, что определенное табачное изделие менее вредно, чем другие, или имеет целью уменьшить влияние некоторых вредных компонентов дыма, или дает преимущества, связанные с жизненной силой, энергичностью, оздоровлением, омоложением, имеет природные или органические свойства или другие преимущества для здоровья или образа жизни
- сообщают о вкусе, запахе, любых вкусо-ароматических или других добавках или об их отсутствии
- напоминают пищевой продукт или косметический продукт
- вводят в заблуждение, что определенное табачное изделие имеет улучшенную способность биологического разложения или другие экологические преимущества
Кроме того, запрещены в Украине табачные изделия, содержащие добавки:
- витамины или другие добавки (которые создают впечатление, что табачное изделие имеет преимущества для здоровья или приводит к уменьшению рисков для здоровья, или составляет меньший риск для здоровья)
- кофеин, таурин или другие добавки и стимуляторные соединения (ассоциируемые с энергичностью и/или жизненной силой)
- добавки, имеющие свойства делать выбросы цветными
- добавки, облегчающие вдыхание дыма или усвоение никотина
- добавки, имеющие канцерогенные, мутагенные или репродуктивно токсичные свойства в несгораемой форме
"Производителю и импортеру табачных изделий запрещается помещать в единичную пачку и в наружную упаковку табачных изделий вкладки, которые прямо или косвенно поощряют приобретение табачных изделий или их употребление", - добавил Крейтор.
Можно ли украинцам покупать вейпы и электронные сигареты
По словам заместителя председателя Госпродпотребслужбы, вопрос обращения электронных сигарет в Украине ограничен требованиями статьи 10-1 закона.
Исходя из них, электронные сигареты, заправочные контейнеры, а также жидкости (используемые в электронных сигаретах) могут быть введены в обращение на территории Украины только при условии выполнения ряда требований:
- жидкости (используемые в электронных сигаретах) вводятся в обращение только в специальных заправочных контейнерах - объем которых не превышает 10 мл, в одноразовых электронных сигаретах или одноразовых картриджах - имеющих объем не более 2 мл
- содержание никотина в жидкостях (используемых в электронных сигаретах) составляет не более 20 мг в 1 мл
- в производстве жидкости (используемой в электронных сигаретах) используются только ингредиенты высокой чистоты
- в производстве жидкости (используемой в электронных сигаретах), используются только такие ингредиенты, которые не представляют риска для здоровья человека в нагретой или ненагретой форме - кроме никотина в жидкостях, используемых в электронных сигаретах
- электронные сигареты обеспечивают равномерное употребление доз никотина - при обычных условиях использования
- электронные сигареты, заправочные контейнеры и жидкости (используемые в электронных сигаретах), защищены от доступа детей, несанкционированного доступа, повреждений и протечек и имеют механизм, обеспечивающий заправку без протекания
- электронные сигареты, заправочные контейнеры, жидкости (используемые в электронных сигаретах), не имеют характерного запаха и/или вкуса
Кроме того, жидкости (используемые в электронных сигаретах) не должны содержать:
- витамины или другие добавки, создающие впечатление, что изделие имеет преимущества для здоровья или приводит к уменьшению рисков для здоровья, или составляет меньший риск для здоровья
- кофеин, таурин или другие добавки и стимуляторные соединения, которые ассоциируются с энергичностью и жизненной силой
- добавки, имеющие свойства делать выбросы цветными