Запрет некоторых табачных изделий. Украинцам объяснили, будут ли продавать вейпы и электронки

Содержание

Какие табачные изделия запрещены в Украине

Вопрос продажи в Украине сигарет и табака регламентирует закон Украины "О мерах насчет предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".

Эксперт уточнил, что он был адаптирован к положениям соответствующих директив Европейского Союза.

Согласно статье 10 закона, в Украине запрещается производство (кроме производства для экспорта), оптовая и розничная торговля, а также импорт для реализации на территории Украины некоторых табачных изделий:

сигарет - если в дыме одной такой сигареты уровни выбросов никотина, смолы и монооксида углерода превышают "норму" (1 мг никотина, 10 мг смолы, 10 мг монооксида углерода)

табачных изделий - единичная пачка которых не отвечает требованиям, определенным статьей 12 настоящего закона, и/или табачных изделий, на единичной пачке которых отсутствуют определенные законодательством медицинские предупреждения

сигарет и табака для самокруток - с характерным запахом и/или вкусом дыма

сигарет и табака для самокруток - фильтр, бумага или капсула которых содержит табак или никотин

сигарет и табака для самокруток - содержащих вкусо-ароматические добавки в любых компонентах (фильтр, бумага, упаковка, капсула) или имеющих любые технические характеристики, позволяющие изменять запах или вкус сигарет, табака для самокруток или же интенсивность дыма

табака для перорального употребления

Под запрет подпадают также табачные изделия на упаковке которых (или на них самих) имеются любые элементы или признаки (тексты, символы, названия, изображения и т.п.), которые:

рекламируют табачное изделие или способствуют его употреблению (создавая ошибочное впечатление о его характеристиках, влиянии на здоровье, рисках или выбросах)

включают количественную информацию о содержании никотина, смолы, монооксида углерода в табачном изделии

указывают на то, что определенное табачное изделие менее вредно, чем другие, или имеет целью уменьшить влияние некоторых вредных компонентов дыма, или дает преимущества, связанные с жизненной силой, энергичностью, оздоровлением, омоложением, имеет природные или органические свойства или другие преимущества для здоровья или образа жизни

сообщают о вкусе, запахе, любых вкусо-ароматических или других добавках или об их отсутствии

напоминают пищевой продукт или косметический продукт

вводят в заблуждение, что определенное табачное изделие имеет улучшенную способность биологического разложения или другие экологические преимущества

Кроме того, запрещены в Украине табачные изделия, содержащие добавки:

витамины или другие добавки (которые создают впечатление, что табачное изделие имеет преимущества для здоровья или приводит к уменьшению рисков для здоровья, или составляет меньший риск для здоровья)

кофеин, таурин или другие добавки и стимуляторные соединения (ассоциируемые с энергичностью и/или жизненной силой)

добавки, имеющие свойства делать выбросы цветными

добавки, облегчающие вдыхание дыма или усвоение никотина

добавки, имеющие канцерогенные, мутагенные или репродуктивно токсичные свойства в несгораемой форме

"Производителю и импортеру табачных изделий запрещается помещать в единичную пачку и в наружную упаковку табачных изделий вкладки, которые прямо или косвенно поощряют приобретение табачных изделий или их употребление", - добавил Крейтор.

Можно ли украинцам покупать вейпы и электронные сигареты

По словам заместителя председателя Госпродпотребслужбы, вопрос обращения электронных сигарет в Украине ограничен требованиями статьи 10-1 закона.

Исходя из них, электронные сигареты, заправочные контейнеры, а также жидкости (используемые в электронных сигаретах) могут быть введены в обращение на территории Украины только при условии выполнения ряда требований:

жидкости (используемые в электронных сигаретах) вводятся в обращение только в специальных заправочных контейнерах - объем которых не превышает 10 мл, в одноразовых электронных сигаретах или одноразовых картриджах - имеющих объем не более 2 мл

содержание никотина в жидкостях (используемых в электронных сигаретах) составляет не более 20 мг в 1 мл

в производстве жидкости (используемой в электронных сигаретах) используются только ингредиенты высокой чистоты

в производстве жидкости (используемой в электронных сигаретах), используются только такие ингредиенты, которые не представляют риска для здоровья человека в нагретой или ненагретой форме - кроме никотина в жидкостях, используемых в электронных сигаретах

электронные сигареты обеспечивают равномерное употребление доз никотина - при обычных условиях использования

электронные сигареты, заправочные контейнеры и жидкости (используемые в электронных сигаретах), защищены от доступа детей, несанкционированного доступа, повреждений и протечек и имеют механизм, обеспечивающий заправку без протекания

электронные сигареты, заправочные контейнеры, жидкости (используемые в электронных сигаретах), не имеют характерного запаха и/или вкуса

Кроме того, жидкости (используемые в электронных сигаретах) не должны содержать: