Заборона деяких тютюнових виробів. Українцям пояснили, чи продаватимуть вейпи та електронки

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Які тютюнові вироби заборонені в Україні
Питання продажу в Україні сигарет і тютюну регламентує закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".
Експерт уточнив, що його було адаптовано до положень відповідних директив Європейського Союзу.
Згідно зі статтею 10 закону, в Україні забороняється виробництво (крім виробництва для експорту), оптова та роздрібна торгівля, а також імпорт для реалізації на території України деяких тютюнових виробів:
- сигарет - якщо в диму однієї такої сигарети рівні викидів нікотину, смоли та монооксиду вуглецю перевищують "норму" (1 мг нікотину, 10 мг смоли, 10 мг монооксиду вуглецю)
- тютюнових виробів - одинична пачка яких не відповідає вимогам, визначеним статтею 12 цього закону, та/або тютюнових виробів, на одиничній пачці яких відсутні визначені законодавством медичні попередження
- сигарет та тютюну для самокруток - з характерним запахом та/або смаком диму
- сигарет та тютюну для самокруток - фільтр, папір або капсула яких містить тютюн або нікотин
- сигарет та тютюну для самокруток - що містять смако-ароматичні добавки у будь-яких компонентах (фільтр, папір, упаковка, капсула) чи мають будь-які технічні характеристики, які дозволяють змінювати запах чи смак сигарет, тютюну для самокруток або інтенсивність диму
- тютюну для перорального вживання
Під заборону підпадають також тютюнові вироби на упакуванні яких (або на них самих) наявні будь-які елементи чи ознаки (тексти, символи, назви, зображення тощо), які:
- рекламують тютюновий виріб або сприяють його вживанню (створюючи помилкове враження про його характеристики, вплив на здоров'я, ризики або викиди)
- включають кількісну інформацію про вміст нікотину, смоли, монооксиду вуглецю у тютюновому виробі
- вказують на те, що певний тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші, або має на меті зменшити вплив деяких шкідливих компонентів диму, або надає переваги, пов'язані з життєвою силою, енергійністю, оздоровленням, омолодженням, має природні чи органічні властивості або інші переваги для здоров'я чи способу життя
- повідомляють про смак, запах, будь-які смако-ароматичні або інші добавки чи про їх відсутність
- нагадують харчовий продукт або косметичний продукт
- вводять в оману, що певний тютюновий виріб має покращену здатність біологічного розкладання або інші екологічні переваги
Крім того, заборонені в Україні тютюнові вироби, що містять добавки:
- вітаміни або інші добавки (які створюють враження, що тютюновий виріб має переваги для здоров'я або призводить до зменшення ризиків для здоров'я, або становить менший ризик для здоров'я)
- кофеїн, таурин чи інші добавки та стимуляторні сполуки (що асоціюються з енергійністю та/або життєвою силою)
- добавки, що мають властивості робити викиди кольоровими
- добавки, що полегшують вдихання диму або засвоєння нікотину
- добавки, що мають канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні властивості у неспаленій формі
"Виробнику та імпортеру тютюнових виробів забороняється вміщувати в одиничну пачку та в зовнішнє упакування тютюнових виробів вкладки, які прямо чи опосередковано заохочують придбання тютюнових виробів або їх вживання", - додав Крейтор.
Які вейпи та електронні сигарети можуть продавати
За словами заступника голови Держпродспоживслужби, питання обігу електронних сигарет в Україні обмежене вимогами статті 10-1 закону.
Виходячи з них, електронні сигарети, заправні контейнери, а також рідини (що використовуються в електронних сигаретах), можуть бути введені в обіг на території України лише за умови виконання низки вимог:
- рідини (що використовуються в електронних сигаретах) вводяться в обіг тільки у спеціальних заправних контейнерах - об'єм яких не перевищує 10 мл, в одноразових електронних сигаретах або одноразових картриджах - які мають об'єм не більше 2 мл
- вміст нікотину у рідинах (що використовуються в електронних сигаретах), становить не більше 20 мг в 1 мл
- у виробництві рідини (що використовується в електронних сигаретах), використовуються лише інгредієнти високої чистоти
- у виробництві рідини (що використовується в електронних сигаретах), використовуються лише такі інгредієнти, які не становлять ризик для здоров'я людини в нагрітій або ненагрітій формі - крім нікотину в рідинах, що використовуються в електронних сигаретах
- електронні сигарети забезпечують рівномірне вживання доз нікотину - за звичайних умов використання
- електронні сигарети, заправні контейнери та рідини (що використовуються в електронних сигаретах), захищені від доступу дітей, несанкціонованого доступу, пошкоджень і протікань та мають механізм, який забезпечує заправлення без протікання
- електронні сигарети, заправні контейнери, рідини (що використовуються в електронних сигаретах), не мають характерного запаху та/або смаку
Крім того, рідини (що використовуються в електронних сигаретах) не повинні містити:
- вітаміни або інші добавки, які створюють враження, що виріб має переваги для здоров'я або призводить до зменшення ризиків для здоров'я, або становить менший ризик для здоров'я
- кофеїн, таурин чи інші добавки та стимуляторні сполуки, що асоціюються з енергійністю та життєвою силою
- добавки, що мають властивості робити викиди кольоровими