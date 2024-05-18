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Запрет бить оружием США по территории РФ подрывает защиту Украины от вражеских наступлений, - ISW

Суббота 18 мая 2024 06:04
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Запрет бить оружием США по территории РФ подрывает защиту Украины от вражеских наступлений, - ISW Фото: США препятствуют Украине эффективно давать отпор россиянам на фронте (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Запрет Соединенных Штатов использовать свое оружие для ударов по территории России, серьезно препятствует усилиям Украины в защите от российских наступательных операций на севере Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

16 мая спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила, что администрация Байдена не изменила своей позиции касательно использования ВСУ американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России. В администрации отмечают, что это оружие можно использовать исключительно для освобождения оккупированной территории Украины.

По оценкам аналитиков ISW, такие ограничения США и других стран Запада, создали в приграничных районах государства-агрессора "остров", из которого российские самолеты могут наносить планерные бомбовые и ракетные удары по украинским позициям и населенным пунктам, а также где российские войска и техника могут свободно собираться перед началом боевых действий.

"Такая политика США серьезно подрывает способность Украины защищаться от российских наступательных операций на севере Харьковской области", - говорится в отчете Института изучения войны.

Наступление РФ в Харьковской области

С 11 мая Россия атакует населенные пункты приграничья Харьковской области, а также пытается войти в город Волчанск. Войска агрессора продвинулся на 10 километров вглубь трерритории.

Силы обороны остановили продвижение россиян в направлении Харькова и стабилизировали линию фронта.

Президент Владимир Зеленский считает, что наступлением в Харьковской области, россияне пытаются ослабить ВСУ по всей линии фронта.

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