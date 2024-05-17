Зеленский о наступлении в Харьковской области: РФ хочет показать, что якобы определяет ход войны

Осуществляя операцию на Харьковском направлении, российские оккупанты пытаются ослабить силы Украины в целом по фронту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение украинского президента Владимира Зеленского.

"Фактически вся Харьковская операция оккупанта сводится к попытке ослабить наши силы в целом по фронту и в то же время попытки укрепить его пропаганду - пропаганду, направленную и на мировых лидеров. Россия хочет показать, будто это именно она определяет, что будет дальше с войной", - объяснил президент. Он подчеркнул, что задача Украины - сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать ни фронт, ни украинскую дипломатию.