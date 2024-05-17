ua en ru
Пт, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский о наступлении в Харьковской области: РФ хочет показать, что якобы определяет ход войны

Украина, Пятница 17 мая 2024 20:18
UA EN RU
Зеленский о наступлении в Харьковской области: РФ хочет показать, что якобы определяет ход войны Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Осуществляя операцию на Харьковском направлении, российские оккупанты пытаются ослабить силы Украины в целом по фронту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение украинского президента Владимира Зеленского.

"Фактически вся Харьковская операция оккупанта сводится к попытке ослабить наши силы в целом по фронту и в то же время попытки укрепить его пропаганду - пропаганду, направленную и на мировых лидеров. Россия хочет показать, будто это именно она определяет, что будет дальше с войной", - объяснил президент.

Он подчеркнул, что задача Украины - сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать ни фронт, ни украинскую дипломатию.

Ситуация на Харьковском направлении

На минувшей неделе российские войска попытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Значительных успехов они не добились, однако заняли несколько населенных пунктов в "серой зоне".

Сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что РФ расширила зону боевых действий на 70 километров. Детальнее о мнении Сырского по этому поводу и вероятном намерении РФ, можно узнать в материале РБК-Украина.

Самая тяжелая ситуация по области сейчас в Волчанске. Из-за российских обстрелов там начали проводить эвакуацию гражданского населения. Мы писали, куда обратиться, если вам нужно эвакуироваться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Харьков
NEWS
Консульские услуги будут предоставляться мужчинам по-новому: что нужно знать
Консульские услуги будут предоставляться мужчинам по-новому: что нужно знать
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию