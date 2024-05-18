Украинские военные ведут штурмы и прочесывают местность в Харьковской области, - ВСУ

Российские оккупанты на Харьковском направлении дважды за сутки предприняли попытки прорвать обороны украинских защитников. Воины ВСУ в отдельных районах области ведут штурмовые действия, чтобы улучшить тактическое положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Ситуация на фронте и российские обстрелы

В ночном отчете от военного командования указывается, что за сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение.

"Противник нанес 15 ракетных, 70 авиационных ударов и 452 удара дронами-камикадзе, осуществил 2843 обстрела позиций наших войск", - передали в Генштабе.

Обстановка на Харьковском напрявлении

Отмечается, что на Харьковском направлении прошли две попытки врага прорвать оборону ВСУ на направлениях Глубокое-Липцы, Бугроватка-Старица.

"Ситуация контролируется Силами обороны. Наши защитники в отдельных районах ведут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, а также проводят мероприятия по прочесу местности", - говорится в отчете.

Также в Генштабе добавили, что в районе города Волчанск украинские подразделения усиливают оборону с целью улучшения тактического положения.

Атаки росармии на других направлениях

На Купянском направлении произошло 6 боевых столкновений. Подразделения ВСУ успешно отразили 3 вражеских атаки. Продолжаются три боевых столкновения на направлениях Кисловка - Ивановка и Крахмальное - Берестово. Ситуация контролируется украинскими защитниками.

На Северском направлении российские оккупанты предприняли 5 попыток прорвать оборону ВСУ с сосредоточением усилий в районе Раздолевки. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении количество боеприкосновений возросло до 15. Силы обороны удержали позиции. Ситуация напряженная, но контролируемая.

На Покровском направлении количество боевых столкновений осталось без изменений. С начала текущих суток враг совершил 25 атак на позиции Сил обороны. Также продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Невельское. Оккупанты не оставляют попыток продвинуться в направлении Новоалександровки.

На Кураховском направлении противник 16 раз пытался прорвать оборону ВСУ. Продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Парасковеевка и Водяное. Ситуация контролируется.

На Времивском направлении враг предпринял 3 попытки улучшить тактическое положение. Наши войска отразили 2 попытки противника продвинуться в направлении Старомайорского. Еще один бой продолжается в районе Раздольного.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают попытки вытеснить Силы обороны из плацдармов на левобережье реки Днепр.

"Наши войска отразили 13 атак противника в районе населенного пункта Крынки. В ходе боев потерь позиций не допущено", - передали в Генштабе.

На Лиманском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты сегодня наступательных и штурмовых действий не предпринимали.

"Силы обороны обеспечиваются соответствующими силами и средствами, усиливаются резервами с целью перехвата инициативы в поле боя", - говорится в ночном отчете.

Данные о потерях РФ на Харьковском направлении

Напомним, перед тем в Генштабе рассказали об усилении обороны ВСУ в приграничных районах Харьковской области, и что защитники ведут разведку.

По данным военного командования в вечернем отчете от 17 мая, с начала суток потери противника на этом направлении составляют - 133 вражеских военнослужащих убитыми и ранеными, 36 единиц вооружения и военной техники. Также было уничтожено 8 блиндажей противника.