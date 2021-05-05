Заблокований у соцмережах Трамп запустив сайт для спілкування з американцями

Колишній президент США Дональд Трамп запустив власну онлайн-платформу, через яку він зможе комунікувати зі своїми прихильниками. Раньше Трампа заблокували соцмережі, в тому числі Twitter.

Вона дозволить Трампу публікувати заяви, фотографії та відео, а його прихильникам - розміщувати їх у соцмережах. При цьому вони не зможуть залишати свої коментарі до контенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Twitter не планує відновлювати доступ Трампа до соціальної мережі, навіть якщо він коли-небудь знову стане президентом США.

Twitter заблокував його аккаунт 9 січня 2021 року через кілька днів після штурму Капітолію його прихильниками. В американському політикумі вважають, що саме його заяви в соціальних мережах спровокували заворушення.