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У Фонді держмайна назвали дату запуску сервісу електронних довідок про оціночну вартість

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 18:24
У Фонді держмайна назвали дату запуску сервісу електронних довідок про оціночну вартість Фото: Фонд державного майна України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сервіс електронних довідок про оціночну вартість нерухомого майна почне працювати з II кварталу 2021 року.

Про це йдеться у прес-релізі на офіційному сайті Фонду держмайна.

Повідомляється, що Фонд державного майна України провів необхідні технічні роботи та готовий до введення в експлуатацію послуги електронного визначення оціночної вартості, а також автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об’єкта нерухомості в II кварталі 2021 року.

У Фонді підкреслюють, що на впровадження даної ініціативи в дію не було використано кошти з державного бюджету. Підтримка даної ініціативи здійснювалася завдяки сприянню міжнародних донорів.

Необхідність залучення міжнародних донорів обумовлена тим, що у квітні 2020 року, у зв'язку з переглядом державного бюджету, ФДМУ був позбавлений коштів на реалізацію передбачених законодавством повноважень, в тому числі на здійснення реформи оціночної галузі.

У січні 2020 року Фонд держмайна ліквідував посередницькі майданчики з оцінки нерухомого майна. Завдяки запуску безкоштовного електронного сервісу внесення інформації до Єдиної бази даних звітів про оцінку, а також ліквідації посередницьких схем Фонду вдалося зекономити для громадян близько 800 млн грн за підсумками 2020 року.

Нагадаємо, загальний обсяг податкових надходжень до державного бюджету України, що були отримані від угод з нерухомістю, за 2020 рік зріс на 200 млн грн та склав 2,8 млрд грн.

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