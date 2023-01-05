Никакое временное перемирие не заменит справедливого мира в Украине, - ООН
Никакое временное перемирие не заменит справедливого мира в Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом.
Об этом заявил официальной представитель ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По его словам, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал бы любое прекращение огня в Украине во время православного Рождества.
Напомним, сегодня глава РПЦ патриарх Кирилл предложил ввести "рождественское перемирие" между Украиной и Россией.
После этого Путин приказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".
Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что заявление о якобы перемирии со стороны РФ - это исключительно пропагандистский жест и ничего более.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.