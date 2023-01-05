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Никакое временное перемирие не заменит справедливого мира в Украине, - ООН

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Нью-Йорк, Четверг 05 января 2023 20:53
Никакое временное перемирие не заменит справедливого мира в Украине, - ООН Фото: генсек ООН Антониу Гутерреш (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Никакое временное перемирие не заменит справедливого мира в Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Об этом заявил официальной представитель ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал бы любое прекращение огня в Украине во время православного Рождества.

Напомним, сегодня глава РПЦ патриарх Кирилл предложил ввести "рождественское перемирие" между Украиной и Россией.

После этого Путин приказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что заявление о якобы перемирии со стороны РФ - это исключительно пропагандистский жест и ничего более.

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