Не поздно ли Кремлю думать о Боге? Минобороны отреагировало на "перемирие" Путина

Российский диктатор Владимир Путин поздно вспомнил о Боге. Его предложение установить "временное перемирие" после 10 месяцев войны выглядит неуместным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины в Twitter.