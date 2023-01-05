Не поздно ли Кремлю думать о Боге? Минобороны отреагировало на "перемирие" Путина
Российский диктатор Владимир Путин поздно вспомнил о Боге. Его предложение установить "временное перемирие" после 10 месяцев войны выглядит неуместным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины в Twitter.
"Цинизм. Агрессор, обстреливавший мирные украинские города 24-25 декабря и в новогоднюю ночь, предложил рождественское "прекращение огня" 6-7 января", - заявили в министерстве.
Они добавили, что за 10 месяцев российской войны в Украине были уничтожены сотни украинских церквей.
"Не поздно ли Кремлю думать о Боге?", - подчеркнули в Минобороны.
Напомним, Путин сегодня поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество.
У Зеленского ответили на это и назвали условия для введения "временного перемирия".
В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что такой затеей российский диктатор может пытаться "найти кислород".
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