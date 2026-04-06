"Обеспечьте любыми способами". Военный омбудсмен обратилась к командирам

Бывают случаи, когда родные военнослужащих обращаются в Офис военного омбудсмена Украины из-за отсутствия связи с ними.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Главное: Обязанность командиров : военный омбудсмен сообщила, что связь бойцов с их семьями должны обеспечивать даже на сложных позициях.

: военный омбудсмен сообщила, что связь бойцов с их семьями должны обеспечивать даже на сложных позициях. Альтернативные способы : если нет сети, письма от родных можно передавать с логистической доставкой или записывать голосовые сообщения через радиосвязь.

: если нет сети, письма от родных можно передавать с логистической доставкой или записывать голосовые сообщения через радиосвязь. Моральное состояние : длительная изоляция бойцов и неизвестность для их семей создают чрезмерный стресс, что вредит боеспособности и обществу в целом.

: длительная изоляция бойцов и неизвестность для их семей создают чрезмерный стресс, что вредит боеспособности и обществу в целом. Официальная позиция: обеспечение базового благополучия военных - это не просьба, а законное требование, которое части обязаны выполнять.

Когда может не быть связи с военнослужащим

"Есть случаи, когда нет связи с военнослужащим, и к нам обращается семья", - поделилась омбудсмен.

В качестве примера она привела ситуацию, "когда военнослужащий был мобилизован, сразу доставлен в учебный центр или воинскую часть, и ему не предоставили возможность связаться с семьей".

"Или очень часто бывает, когда военнослужащий длительное время на боевом задании и у него нет возможности выйти на связь с семьей", - рассказала Решетилова.

О чем просит командиров военный омбудсмен

Специалист отметила, что Офис военного омбудсмена "очень настаивает" в разговорах с воинскими частями, что "их задача (если военнослужащий длительное время находится на позициях) - обеспечить связь с семьей любыми способами".

"Записывайте через радиосвязь голосовые, предлагайте семье написать письмо и сбросить вместе с логистической доставкой. То есть обеспечивайте связь любыми способами", - объяснила Решетилова.

Почему связь военных с родными - суперважна

"У нас бывали истории, когда командир роты по радиосвязи зачитывал военнослужащим письма от семей, новости. Потому что они находятся в изоляции и не знают, что с их семьей", - сообщила омбудсмен.

Она подчеркнула, что это "очень сильно влияет на моральное состояние".

"Поэтому эта связь - она суперважна", - добавила Решетилова.

Как могут реагировать некоторые части на такую просьбу

"В некоторых частях мне говорили: "Мы не можем каждому на позициях обеспечить связь", - поделилась омбудсмен.

Однако с такой позицией она не согласна.

"Можете, это ваша задача. Вы этого человека туда отправили, и вы должны обеспечить ему, если здесь уместно это слово, благополучие при выполнении боевых задач. Всеми возможными способами", - подчеркнула Решетилова.

Она признала, что "многое зависит от понимания командирами своей миссии".

"Но нам удается все-таки убеждать и даже тогда, когда воинские части упираются и не хотят реагировать", - добавила специалист.

Почему просьба омбудсмена важна для общества

"У нас уже есть рычаг настаивать. Потому что это - законное требование Военного омбудсмена, которое нужно выполнить", - отметила Решетилова.

Она добавила, что это, на самом деле, "не только о военнослужащем".

"Это и о благополучии семьи. А значит - и всего общества", - подчеркнула омбудсмен.

Она объяснила, что речь идет "об огромной части общества".

"Когда жена, мама, дети длительное время вообще ничего не знают о своем родном - это постоянное пребывание в стрессе, в заложниках ситуации. Я по себе знаю: ты не можешь ни о чем думать, ни о работе, ни о каких-то еще вещах. Тебе постоянно лезут в голову глупые мысли, потому что ты не слышал голос родного человека", - поделилась Решетилова.

Это, по ее словам, "чрезвычайно важно". И это понимание "должно быть доведено до автоматизма".

"Мы не можем сейчас избежать длительного пребывания на позициях, на линии боевого соприкосновения. Потому что такова реальность войны. Но мы должны сделать все, чтобы это пребывание, длительное отсутствие связи, изоляция военных - были минимально стрессовыми. И мы над этим работаем", - подытожила омбудсмен.